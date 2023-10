Los presidentes del PP critican que Aragonés no se quede en el Senado cuando pide diálogo desde Cataluña

Creen que la ausencia del Gobierno y barones del PSOE se debe a que no pueden explicar la amnistía: "No pueden justificar lo injustificable"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Los presidentes autonómicos del PP que han llegado este jueves al Senado para participar en la Comisión General de Comunidades Autónomas han criticado que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès se haya ido una vez acabada su intervención y no se haya quedado a escuchar su réplica, toda vez que está pidiendo "diálogo" desde Cataluña.

Además, critican la ausencia de miembros del Gobierno y de los presidentes autonómicos del PSOE y consideran que se debe a que no son capaces de dar explicaciones sobre una posible ley de amnistía a los implicados en el procès, condición que pone el independentismo para apoyar la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. "Entiendo que es muy difícil justificar lo injustificable", señala el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado que Aragonès decidiera acudir al Senado para defender la amnistía y el referéndum de autodeterminación y de este modo participe en los "órganos multilaterales del Estado". Sin embargo ha calificado como un gesto de falta de "cortesía parlamentaria" y de "educación" que no se quede a escuchar al resto.

En términos similares se ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ve positiva la presencia de Aragonès porque significa que "reonoce que hay instituciones que son comunes" como la Cámara Alta.

No obstante ha subrayado que es difícil de entender que después de su intervención "no haya diálogo", cuando desde Cataluña se reclama precisamente que haya diálogo. Por tanto critican que acuda a realizar un "monólogo" y no a escuchar al resto. "Es bueno que venga al Senado pero hubiera sido mucho meor que hubiera escuchado a todos, que somos presidentes de CCAA como él", ha resumido.

Además Azcón ha señalado que este jueves se debatirá sobre la igualdad de todos los presidentes autonómicos para opinar sobre el futuro del país. También para denunciar que el Gobierno puede tomar determinados acuerdos que van "contra la línea de flotación" de la Constitución, la igualdad y la unidad de España.

Asimismo ha señalado que los aragoneses quieren opinar "en pie de igualdad, ni más ni menos que nadie" y ha advertido de que seguirán dando la batalla con todos los instrumentos legales y alzando la voz a quienes quieran decir que son una comunidad autónoma "de segunda".

Respecto a la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE y los representantes del Gobierno ha señalado que es "incomprensible" y que su silencio es "estruendoso". Además ha señalado que Pedro Sánchez no tiene cambios de opinión, "son mentiras" y por tanto entiende que los socialistas estén "mejor callados que hablando".

Más breve ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha indicado que en esta comisión se va a defender la Constitución. Ante la ausencia de líderes socialistas ha señalado: "A lo mejor no tienen nada que decir".

A su vez, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que hoy vienen ha hablar en contra de la amnistía y de los agravios , que pueden ser irreversibles. Además ha calificado la decisión de Aragonés de irse de inmediato como "una descortesía más".

Por último, López Miras ha subrayado que es "incomprensible" que los socialistas no acudan pero cree que la explicación es que no pueden explicar la amnistía y las "prebendas" a los independentistas, que les dan prioridad "ante el resto de españoles". "Entiendo que es una situación muy complicada tener que dar explicaciones de todo esto", ha zanjado.