¿Presionó Amador a Rosa Benito para que no fuese a la boda de Rocío Carrasco? ¡Se lo preguntamos!

Las cámaras grababan a Rosa Benito yendo a la peluquería y poniéndose guapa para la ocasión el día de la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en septiembre de 2016. Un acontecimiento al que había confirmado su asistencia y al que, por sorpresa y ya peinada de fiesta, decidía finalmente no asistir, dando un 'plantón' a su sobrina en su gran día del que nunca ha hablado.

Al día siguiente la exmujer de Amador Mohedano reaparecía en Chipiona, mostrando su unión con la familia de Rocío Jurado en el balcón de la casa de 'La más grande', alineándose con todo el clan, que no fue ni siquiera invitado a la boda de Rocío, con quienes habían perdido toda relación.

Ahora, con la docuserie ha vuelto a salir a la palestra la comentadísima ausencia de Rosa en el enlace de su sobrina, y se ha especulado con que alguno de los Mohedano - se ha apuntado a Gloria y a Amador - la habrían presionado, poniéndola en la tesitura de tener que elegir entre la boda o el balcón de Chipiona; es decir, entre Rociíto y el resto del clan.

Unas presiones sobre las que ahora preguntamos a Amador Mohedano, que muy enfadado guarda silencio y, con gestos, deja claro que no va a confirmar o a desmentir si fue él quien llamó a última hora a su exmujer para que no fuese a la boda de su sobrina. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!