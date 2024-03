El preso que liberará El Rico, "agradecido eternamente", quiere "trabajar y llevar una vida honrada"

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

José Manuel R.S., penado que el próximo Miércoles Santo será liberado por la Cofradía de El Rico de Málaga tras ser indultado por el Consejo de Ministros, ha dicho estar "super agradecido" a la Cofradía y Instituciones Penitenciarias, que "me han dado la oportunidad de estar aquí hoy". "Es un honor para mí y agradecido eternamente", ha sostenido.

Ahora, reconoce que, de cara al futuro, lo que quiere es "trabajar, como todos, y llevar una vida honrada, por supuesto. Nunca más, nunca más...". Ha señalado que, "desgraciadamente, nunca he estudiado, nunca he sido niño de estudiar, persona de estudiar", por lo que está abierto a trabajar "en lo que sea".

Ha explicado, en rueda de prensa, que al Rico le hizo "la promesa, estando todavía sin saber qué iba a pasar" y, ahora, "claro, cómo no, unirme a él todos los años para salir con él, acompañarlo". Cuestionado por si era cofrade, ha dicho que "por la zona, era de El Rocío" pero "ya la mía es El Rico".

También ha detallado que la noticia de que era propuesto para el indulto se lo comunicaron en noviembre, pero ha apuntado que "no me quería creer que yo iba a salir" hasta que, al final, "aquí me ve".

De igual modo, ha señalado que, a la hora de él decírselo a su familia, su madre estaba "rota de alegría. Tanto como se ha roto por mi estancia --en la cárcel--, ahora todo lo contrario, un gozo".

Al acto han asistido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, junto con el director del Centro Penitenciario Málaga II (Archidona), Andrés Enríquez Narváez; la directora del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, María Villalón Montesinos; la subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Málaga I (Alhaurín de la Torre), Sara Ruiz Villalba; el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, y otros miembros de la misma.

El subdelegado ha destacado "el esfuerzo" de José Manuel R.S, condenado a tres años de prisión por tráfico de drogas, "para reinsertarse plenamente en la sociedad a través del indulto" y ha recordado que la liberación de un preso "es un patrimonio de nuestra cultura y un hecho que hunde sus raíces en nuestra historia y en la historia de la Semana Santa malagueña".

También ha dicho que "pone en valor el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta el desarrollo legislativo y reglamentario de nuestro sistema penitenciario, porque su objetivo primordial es la reeducación y la reinserción social de las personas penadas".

Salas ha puesto como ejemplo a este preso, que será liberado el próximo Miércoles Santo, porque "los errores del pasado son subsanables y certifican que el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra visión de todo el sistema penitenciario, es que las personas penadas vuelvan a formar parte de la sociedad y puedan reintegrarse en ella".

"Por supuesto lo obtenido es fruto del trabajo de todos los que participan en nuestro sistema penitenciario, de los miembros de los equipos de los centros penitenciarios, en este caso del Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) y del sistema judicial", ha señalado el subdelegado.

Salas ha dado las gracias a José Manuel porque "ha constatado una evolución muy favorable que le ha hecho merecedor de este indulto al contar con todos los informes favorables de las instancias que participan en el proceso de indulto y que aprueba el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".

"Te felicito por el esfuerzo y el trabajo que has realizado durante el cumplimiento de tu pena para alcanzar el objetivo que está en el vértice de nuestro sistema penitenciario: la reeducación y la reinserción social", le ha recordado el subdelegado, que ha dicho estar seguro de que va a "aprovechar esta nueva oportunidad de reencuentro definitivo con la libertad, con tu familia y personas queridas, por lo que en nombre del Gobierno de España te traslado los mejores deseos en esta nueva etapa".

Por último, ha agradecido "el trabajo que realizan los miembros de la Cofradía de El Rico para que este indulto sea una realidad, por su preocupación, seguimiento constante y apoyo que brindan en este objetivo común que es la reinserción social".

"CUMPLIR CON LA TRADICIÓN"

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, mostrado satisfacción porque "un año más tengamos la oportunidad de cumplir con esta tradición", que "supone el acto de la liberación, el acto más emblemático de la Semana Santa de España" y que tendrá lugar el Miércoles Santo en la plaza del Obispo durante la salida procesional de Jesús El Rico.

De igual modo, ha tenido palabras para el Gobierno central por la "sensibilidad" al "continuar con esta tradición tan importante, no solo para la Cofradía y para la Semana Santa, sino también para nuestra ciudad"; además de los miembros de instituciones prenitenciarias.

Por último, a José Manuel le ha dicho que "aquí tiene su Cofradía, que tiene las puertas abiertas y esperamos verlo muchos años acompañando a Jesús del Rico", ha concluido.