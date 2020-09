Los presos del 1-O acusan al fiscal Zaragoza de hacer una "retorcida interpretación del derecho"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Los dirigentes independentistas encarcelados y en el extranjero por el 1-O han acusado este martes al fiscal Javier Zaragoza de hacer una "retorcida interpretación del derecho que le ha llevado a extremos tales como violar" su inmunidad o incumplir normas legales vigentes, según ellos.

En un artículo conjunto en La Vanguardia y recogido por Europa Press, han replicado al artículo 'El desatino judicial belga', que Zaragoza publicó la semana pasada en el mismo periódico, y en el que critica la decisión de la justicia de Bélgica de no extraditar al exconseller Lluís Puig.

Los presos y dirigentes en el extranjero califican el artículo como un despropósito: "Confunde política y legalidad o deseos ideológicos con ordenamiento jurídico".

"Parece curioso, o no, que, en la Fiscalía y la judicatura, a pesar de hablar tanto de la ley, se olviden siempre de defender los derechos fundamentales. No parece muy ejemplar hacer política desde el sistema judicial, ni convertir las normas en un simple instrumento para conseguir fines políticos. Afortunadamente, en Europa esto no funciona así", argumentan los líderes soberanistas.

Consideran que Zaragoza "no es quién para dar lecciones a nadie sobre respeto a las normas ni sobre la correcta aplicación del derecho", y afirman que no es la justicia belga la que se equivoca, sino la española.

"Quienes se equivocan, y mucho, son los que vienen arrastrando al Estado español, y a su sistema judicial, hacia un desprestigio incompatible con la presunción democrática en la que se tratan de amparar", y han reivindicado las decisiones de la justicia belga y otras sentencias judiciales que el soberanismo ha tenido favorables en Europa.

Según ellos, Zaragoza está haciendo un uso abusivo del derecho y le piden neutralidad política a la hora de ejercer su cargo: "Usted tiene sus ideas políticas, evidentemente, pero encarna, o debería hacerlo, a una institución sometida al deber de neutralidad política. Actúe de acuerdo con dicha neutralidad, la democracia española se lo agradecerá".

En un tuit recogido por Europa Press, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha compartido el artículo y ha asegurado que el Estado siempre escoge "la unidad de la patria por encima del respeto a los derechos fundamentales".