Los Presupuestos catalanes incluyen 749 millones para vivienda y 90 para gratuidad del P2

Destinan 4 millones al plan para la renta básica y 500.000 euros a la energética pública

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2022 incluye 749 millones de euros en políticas de vivienda, 90 millones para instaurar la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años (P2) a partir del curso 2022-2023 y una partida de 500.000 euros para poner en marcha una energética pública, entre las medidas incorporadas en las cuentas del Govern para el próximo año.

Así se recoge en los Presupuestos que ha aprobado este martes el Consell Executiu, que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha entregado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y que posteriormente ha presentado en un acto desde el Auditorio de la Cámara catalana.

Desde el Govern reivindican el carácter inversor de estos Presupuestos, ya que la inversión del conjunto del sector público asciende a los 3.951 millones de euros, que prácticamente dobla la de 2020, que fue de 2.012 millones.

Las políticas de salud son las que concentran una mayor inversión (585 millones), seguido por vivienda (529 millones), educación (291 millones), carreteras (265 millones), sociedad de la información y conocimiento (227 millones) e infraestructuras ferroviarias (223 millones).

El proyecto de finanzas públicas elaborado por el Govern, que todavía no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante porque las negociaciones con la CUP no están prosperando, incorporan algunas de las demandas que hacen los 'cupaires', pese a que algunas no alcanzan las cifras que reclaman los anticapitalistas.

En vivienda, los 749 millones que se contemplan en total suponen un incremento de 410 millones respecto a las cuentas de 2020, e incluyen un aumento de 387 millones en ayudas y subvenciones para rehabilitar viviendas, 141 millones destinados a ampliar el parque público con más de 3.300 viviendas de alquiler social y 100 milones en ayudas para el pago del alquiler.

En una entrevista reciente de Europa Press, la portavoz de la CUP, Eulàlia Reguant, afirmó que su formación reclama al Govern una partida de 1.000 millones de euros para vivienda y que Giró presupuestaba unos 600, por lo que finalmente esta cifra será superior pero no alcanza lo que piden los 'cupaires.

ATENCIÓN PRIMARIA

En Salud, las cuentas prevén incrementar en 68,9 millones el plan para fortalecer la atención primaria y en 26,6 millones el plan de inversiones en salud en la atención primaria y en la atención especializada.

Fuentes de la Conselleria de Economía han afirmado que el peso de la atención primaria respecto al presupuesto de Salud pasa del 12 al 17% pero no llega al 25% que pide la CUP.

REDUCCIÓN DE RATIOS EN P3

Además de la partida de 90 millones para que P2 sea gratuito, las cuentas también establecen una reducción de las ratios en P3 de los 25 a los 20 alumnos para el curso 2022-2023, un aumento de 22,8 millones para desarrollar un plan de choque de la Formación Profesional (FP), de 36,6 milllones en ayudas de comedor y transporte escolar, y de 246,8 millones para implementar el Plan de educación digital de Catalunya.

En universidades, se prevén 980,1 millones de euros para su financiación, 70 más que en 2020, y se incrementan en 212,8 millones las políticas de I+D+I.

RENTA BÁSICA Y RENTA GARANTIZADA

Uno de los principales acuerdos entre la CUP y ERC para la investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, fue el impulso de un plan piloto para la renta básica universal, y el Govern lo ha presupuestado con 4 millones de euros en las cuentas.

Asimismo, aumentan la partida para la renta garantizada de ciudadanía (RGC) en 11 millones respecto a los Presupuestos de 2020 alcanzando los 400 millones.

Las cuentas elaboradas por el Govern también contemplan 356 millones en programas para la infancia y la adolescencia, 13 para combatir la pobreza energética, así como que habrá una nueva promoción de Mossos d'Esquadra con 840 agentes más, 250 nuevos Bomberos y 97 agentes rurales.

55 MILLONES EN INDUSTRIA

Otras medidas de los Presupuestos son que Generalitat destinará 55 millones de euros en programas de apoyo a la industria y 22,3 millones en proyectos y programas de apoyo a la emprendeduría y a la transformación empresarial.

En transporte público, habrá un aumento de 119 millones de euros y se prevén 59 millones para avanzar en las obras de las líneas L9 y L10 del Metro de Barcelona.

500.000 EUROS EN LA ENERGÉTICA PÚBLICA

Otro de los compromisos entre la CUP y ERC en la investidura era el impulso de una compañía energética pública, y el Govern ha incorporado una primera partida de 500.000 euros para comenzar a ponerla en marcha.

Asimismo, habrá una dotación de 149,2 millones de los fondos climático y el fondo de patrimonio natural, que provienen de los recursos del impuesto sobre las emisiones de CO2, 698 millones para el ciclo del agua y un incremento de 120,8 para políticas de eficiencia energética.

Entre las medidas que contemplan los Presupuestos, también aumentará en 4 millones la partida destinada a consolidar las delegaciones del Govern en el exterior, en 42 millones la inversión para desplegar la fibra óptica e infraestructuras digitales, y en 19,8 para el Plan único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC).