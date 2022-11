Los Presupuestos Generales superan sin sorpresas su primera jornada de votaciones en comisión

PSOE y Unidas Podemos aplican su mayoría absoluta con PNV y CC, mientras que ERC y Bildu se reservan

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ha superado este miércoles la primera jornada de votaciones en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde no ha habido ninguna sorpresa y no se ha metido ninguna enmienda que no estuviera prevista.

Para superar las votaciones de cada una de los títulos y secciones de la Ley, el PSOE y Unidas Podemos ha contado con el apoyo del PNV y Coalición Canaria, los dos votos que necesitaban para llegar a la mayoría absoluta. Enfrente, el PP y Ciudadanos, mientras que Vox sólo ha votado en momentos puntuales, y ERC y Bildu han ido oscilando su posición en función de los capítulos que se iban votando, reservándose el voto final a la próxima semana, una vez se conozca el resultado final de sus negociaciones bilaterales.

La sesión matutina se ha tenido que retrasar una hora tras haber presentado el Gobierno 79 nuevos vetos a enmiendas parciales del PP, Ciudadanos, ERC, PDeCat o Junts, entre otros. Previo al inicio de la comisión, el Ejecutivo también ha notificado el levantamiento sobre el veto de varias enmiendas de Compromís, que en total suman 27 millones de euros.

En las votaciones se han aprobado todas las enmiendas transaccionales registradas en el cuaderno de votación, en su mayoría pactadas entre el Ejecutivo y Coalición Canaria para, entre otros puntos, destinar una partida de 100 millones de euros a favor de la Isla de La Palma. Esta enmienda ha sido una de las pocas que no ha registrado ningún voto en contra.

Mediante estas enmiendas transaccionales pactadas por el Gobierno de coalición se han incluido también ayudas fiscales para el transporte del plátano de Canarias, deducciones por residencia habitual en La Palma durante 2022 y 2023 y compensaciones por los costes del transporte de mercancías entre las islas. Todas ellas han sido aprobadas.

La otra enmienda transaccional llevada a votación ha sido una con Compromís referente a la modificación de los impuestos de actividades económicas, que quedará fijado en 115 euros para las profesiones literarias, artísticas; escritores y guionistas y otros profesionales relacionados con actividades artísticas.