El primer anticelulítico con grafeno lipolítico que reduce la grasa y favorece la microcirculación

MADRID, 12 (CHANCE)

¿Odias la celulitis? ¿Quieres tratártela y no sabes cómo? Los especialistas aseguran que es un problema crónico difícil de tratar, por eso recomiendan que la mejor manera de combatirla es combinando unos buenos hábitos con tratamientos específicos en la clínica y productos cosméticos de uso domiciliario adecuados. Muy atento porque te traemos el cosmético que se convertirá en tu mejor aliado.

'Acquagraph Intensive Lipofat & Cellulite Reducer', el primer anticelulítico del mercado que contiene grafeno -mineral potente quemagrasas- patentado de grado cosmético, consigue reducir la grasa contenida en los adipocitos y promueve la microcirculación. Ideal para combatir la celulitis tanto en hombres como mujeres, posee un 85% de ingredientes de origen natural, se trata de una fórmula única que también contiene extracto biológico de microalgas rojas, aceite de aguacate o glicerina de origen vegetal, entre otros activos.

Según ha explicado la directora técnica de Graphenano Medical Care, Aída Lacasa, "el grafeno de grado cosmético marca la diferencia, ya que actúa primeramente sobre los adipocitos del tejido graso subcutáneo, metabolizando y liberando hacia el exterior de la célula la grasa acumulada en su interior, reduciendo así el tamaño de los adipocitos existentes". Además, "resulta efectivo también a un segundo nivel, ya que minimiza la adipogénesis, es decir, la formación de nuevas células grasas", señala.

Un proceso que ofrece numerosos beneficios, ya que "la piel de naranja se alisa y se redefine la textura de la piel, además de aportar hidratación, nutrición, firmeza y tonicidad que resultan importantes a medida que se pierden contorno y volumen", señala Aída. Además, al incrementarse la microcirculación, se promueve la acción drenante de toxinas y de líquidos retenidos propios de la celulitis, así como la propia eliminación de la grasa liberada al exterior de los adipocitos.

ACQUAGRAPH INTENSIVE LIPOFAT & CELLULITE REDUCER, PRODUCTO EFECTIVO EN DISTINTOS TIPOS DE CELULITIS

Por otra parte, la doctora Montserrat Sabán Noguera, -dermatóloga y directora de la clínica dermatológica MSaban dermatología de Barcelona y que cuenta con una larga experiencia en el campo de la Dermatología Clínica, Quirúrgica y Estética- ha explicado que la celulitis es un problema crónico que normalmente es estético, pero que a veces va acompañado por una mala circulación, lo que puede suponer más problemas.

La tipología de celulitis más frecuente, según la doctora, es la fibrosa o compacta, que "casi siempre aparece en mujeres jóvenes y no necesariamente con sobrepeso". Se trata de un tipo de celulitis que "no se aprecia si no se pellizca la piel" y "el contorno, sobre todo en muslos y glúteos, es correcto, no llama la atención". Otro tipo de celulitis es la blanda, "muy presente en mujeres de entre 40 y 50 años, más difícil de tratar e incluso a veces dolorosa porque crea un poco de inflamación" y, finalmente, está la celulitis edematosa. "Es la más complicada. La podemos ver en gente muy joven y obedece a un trastorno de circulación", añade.

La Dra. Sabán indica que su clínica cuenta con una larga experiencia en el tratamiento en cabina de pacientes con celulitis, como el linfodrenaje, la presoterapia, la radiofrecuencia, o la tecnología EFATI para tonificación muscular y acción lipolítica e insiste en que estos tratamientos deben ir acompañados por "un adecuado cuidado personal, buenos hábitos alimenticios, evitando un exceso de bebidas alcohólicas o con gas y practicar un ejercicio proporcional a la edad y a las características de cada persona".

No obstante, añade que no todo el mundo dispone de tiempo para ir a la clínica con la frecuencia deseada, por lo que un producto como Acquagraph Intensive Lipofat & Cellulite Reducer "resulta muy útil para utilizar como producto domiciliario entre sesión y sesión, ya que permite mantener e incluso mejorar los resultados tras el tratamiento que realizamos en cabina".

La doctora añade que recomiendan el producto a sus pacientes porque "hemos observado resultados óptimos de reducción de los contornos y alisamiento de la piel de naranja en pacientes que han utilizado Acquagraph Intensive Lipofat & Cellulite Reducer". Además, "es un producto muy fácil de aplicar y se absorbe rápidamente, lo que permite a la paciente vestirse o ponerse unas medias cómodamente".

De esta manera, 'Acquagraph Intensive Lipofat & Cellulite Reducer' reductor y reafirmante con grafeno de grado cosmético y extracto de algas, ha revoluciona el mercado de los tratamientos reductores anticelulíticos al disminuir el tamaño de los adipocitos, reducir los contornos y alisar la piel de naranja. Adecuado para todo tipo de pieles y recomendable para utilizarla dos veces al día para así conseguir resultados visibles en 20 días. Ahora que ya lo conoces, puedes conseguirlo en la página web de Acquagraph o en la Clínica MSaban.