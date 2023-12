El primer hotel Hampton by Hilton en Alicante abrirá en 2025 tras una inversión de 5 millones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La hotelera Hilton abrirá el próximo año 2025 el primer hotel de la marca Hampton by Hilton en la provincia de Alicante. El pasado 5 de diciembre se colocó la primera piedra de la construcción en el municipio de Elche de este edificio en el que han invertido un total de 5 millones de euros.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, junto con Luis Rubiato, arquitecto del Estudio ARN Arquitectos; Leo Kenyon, responsable de proyectos de Hilton; y Javier Alemañ, propietario de Grupo Lo Baró, han participado esta semana en el acto de la puesta de primera piedra de la construcción del nuevo hotel Hampton by Hilton en Alicante.

El futuro establecimiento, localizado en L'Altet, el principal acceso al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, además de contar con la terminal internacional como su principal negocio, aprovechará su proximidad a la ciudad de Alicante y sus playas como otro de sus puntos clave de su actividad.

El hotel estima generar en torno a 50 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos a lo largo del periodo de construcción.

El futuro hotel Hampton by Hilton en Alicante contará con una superficie construida de 4.598 metros cuadrados, dispondrá de 72 habitaciones, distribuidas en tres plantas. Y, en su planta baja se ubicarán los espacios comunes del hotel así como una amplia terraza exterior con piscina.

Según sus constructores, el hotel Hampton by Hilton en Alicante supondrá una inversión total de más de 5 millones de euros y para su ejecución se plantea el uso de sistemas de construcción industrializada con la finalidad de reducir costes y agilizar los plazos de ejecución.

La apertura del hotel Hampton by Hilton Alicante, supondrá el cuarto hotel de la marca en España. Este proyecto refuerza la presencia de la hotelera en el mercado español y destaca el creciente atractivo de Hampton by Hilton, con más de 200 en funcionamiento o en desarrollo en toda Europa.

Hampton by Hilton en Alicante, que tiene previsto inaugurarse a inicios de 2025, será gestionado por Panoram Hotel Management, compañía de gestión hotelera multimarca que cuenta con un portfolio de once hoteles en gestión en España e Italia.

Panoram añade a su porfolio de hoteles en gestión el cuarto hotel de la marca Hampton by Hilton en España, tras la inauguración en octubre de 2020 del Hampton by Hilton Alcobendas en Madrid y el Hampton by Hilton Barcelona Fira Gran Vía, que abrió sus puertas en septiembre de 2021, a los que se sumará en 2024 un futuro establecimiento en Málaga.

La gestora ya tiene en su cartera otros hoteles con diferentes enseñas de Hilton y, con este, ya son ocho establecimientos del grupo internacional los que gestionará, alcanzando entre todos ellos más de 800 habitaciones.