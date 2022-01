El primer juicio por el caso Villarejo y los desenlaces de 'Kitchen', 'Dina' y Aguirre marcan el nuevo año en la AN

Los acuciantes problemas de espacio en la sede judicial dejan en el limbo varios macrojuicios

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional arranca 2022 con una larga lista de tareas pendientes. Se espera que este año concluyan el primer juicio por 'Tándem' --la macrocausa sobre los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo-- y el de la trama 'Gürtel' en Boadilla del Monte. Además, los jueces instructores deberán tomar importantes decisiones que determinarán el futuro del caso 'Dina' y de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, mientras que la Sala de lo Penal tendrá que decidir si reabre 'Kitchen'.

La primera cita en el calendario judicial de la AN es el 10 de enero. Este día se retomará el juicio a Villarejo, ya inmerso en las declaraciones de los acusados, aunque lo más probable es que el ahora comisario jubilado no sea interrogado hasta las siguientes sesiones.

El agente retirado se enfrenta a 109 años de cárcel por las labores de espionaje que habría dirigido contra despachos de abogados, empresarios y particulares valiéndose, supuestamente, de los recursos policiales a su alcance para materializar los encargos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.

Villarejo se escuda en que su grupo empresarial, CENYT, estaba autorizado por el Estado porque servía de tapadera para su trabajo como agente de Inteligencia, algo que la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a admitir, aunque recalcando que lo "intolerable" es que lo aprovechara para llenarse los bolsillos.

Esta primera sentencia por 'Tándem' podría acabar impactando en el conjunto de piezas separadas --más de una treintena-- por las conclusiones a las que llegue sobre el nivel de autorización que amparaba a Villarejo en sus trabajos oficiosos y sobre la validez de los audios y el resto del material incautado en los registros de 2017, que nutren la macrocausa y que las defensas han pedido anular alegando que las inspecciones se realizaron por motivos espurios y que no se respetó la cadena de custodia de lo intervenido.

Ya el día 13 se reanudará el juicio por las actividades del grupo liderado por Francisco Correa en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Tras cerrar el año escuchando a los peritos, el procedimiento encara su recta final con las conclusiones de la Fiscalía, demás acusaciones y defensas, en una causa que ha destacado por el elevado número de arrepentidos: 17 de los 24 acusados han confesado, corroborando la dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de suculentas mordidas.

LA PRESUNTA 'CAJA B' DEL PP MADRILEÑO

En cuanto a las investigaciones en marcha, muchas caducarán el 29 de enero, lo que obligará a los Juzgados Centrales de Instrucción a adoptar resoluciones trascendentales para los casos y sus implicados.

Una de las principales incógnitas a despejar en 2022 es el futuro judicial de Aguirre, actualmente imputada en 'Púnica'. El juez Manuel García-Castellón ya ha dejado negro sobre blanco que la prórroga de tres meses acordada el pasado octubre tenía como objetivo "un último esfuerzo instructor" para dilucidar si el PP de Madrid tenía su propia 'caja b' y si su lideresa lo sabía. Con el fin de las pesquisas vendrá también un auto donde el magistrado decidirá si procesa a la otrora dirigente regional o la libra de la causa.

Para las otras cuatro piezas de 'Púnica' que siguen instruyéndose --referidas a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid; los proyectos urbanísticos en el municipio del que fue alcalde, Valdemoro; las adjudicaciones de los contratos para gestionar colegios concertados de la región; y al presunto blanqueo de capitales-- esta fecha límite podría suponer igualmente el punto final.

En 'Tándem', ese mismo día concluye la última prórroga acordada por García-Castellón para piezas tan relevantes como 'Dina', donde se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos desde que le robaron el móvil en un centro comercial hasta que meses después su entonces jefe, Pablo Iglesias, se la devolvió inservible y parte de su contenido apareció publicado.

El magistrado está a la espera de recibir un informe policial que establecerá las fronteras técnicas de la investigación judicial y, en consecuencia, su devenir, para después cumplir con el mandato de la Sala de lo Penal y del Tribunal Supremo de volver a interrogar a Dina Bousselham.

Las piezas del IBEX 35, donde se indagan los encargos que BBVA e Iberdrola hicieron a Villarejo a lo largo de los años, tienen el mismo horizonte temporal con un hito claro: la comparecencia como imputado del presidente de la compañía eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, el próximo 18 de enero.

En otro juzgado, el número 2, el magistrado Ismael Moreno continuará con la ronda de declaraciones del medio centenar de investigados por la presunta macroestafa de 'Titella', una causa aderezada con el pulso por una serie sobre la vida de San Francisco de Asís ('Resplandor y tinieblas'). El productor de televisión José Luis Moreno, uno de los supuestos cabecillas, se ofreció a comparecer voluntariamente y el juez accedió pero falta que ponga día y hora.

LA "TRAMA POLÍTICA" DEL ESPIONAJE A BÁRCENAS

El nuevo año servirá asimismo para atar los últimos flecos de otra de las pesquisas desarrolladas por la AN que más interés ha despertado: la 'Operación Kitchen'. En 2021, García-Castellón dio carpetazo a la instrucción concluyendo que el espionaje parapolicial contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, para robarle el material comprometedor que pudiera tener del PP y sus dirigentes y evitar que cayera en manos de la Justicia, no solo existió sino que tuvo éxito, y procesó a once personas por ello.

El juez señaló a Jorge Fernández Díaz como el 'cerebro' del operativo ilegal, algo en lo que difieren todas las acusaciones, incluida la Fiscalía Anticorrupción, y numerosas defensas, entre ellas la del ex ministro de Interior, que han recurrido instando a la Sala de lo Penal a reabrir el caso para investigar si hubo una "trama política", apuntando a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. La respuesta debería llegar este año.

La Sala también tiene en sus manos el destino del ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, reclamado por EEUU por tráfico de drogas y armas. Tras pasar casi dos años prófugo, fue detenido el 9 de septiembre en un piso de Madrid donde vivía "enclaustrado". Eso reactivó un tortuoso proceso de extradición que se ha paralizado por tercera vez a expensas de que se resuelva una nueva petición de asilo que funda en que su testimonio y sus papeles han permitido reabrir una causa sobre la financiación de Podemos.

Por otro lado, la AN volverá a ocuparse este 2022 de lo que antaño fue su principal asunto: los crímenes de ETA. 'Anboto', 'Txapote' e 'Iñaki de Rentería' serán algunos de los históricos etarras que serán interrogados por la muerte de Gregorio Ordóñez o el juez Francisco Querol, solo dos de los más de 370 asesinatos de la banda terrorista aún sin esclarecer. Este nuevo impulso ya ha llevado al magistrado Alejandro Abascal a prohibir a 'Mikel Antza' que salga de España.

'LOS MIAMI' SE QUEDAN SIN SALA

Y, en medio de toda esta actividad judicial, la Audiencia Nacional sigue enfangada en problemas netamente logísticos. Su Sala de Gobierno ha solicitado al Ministerio de Justicia que habilite "al menos" una sala de vistas de "grandes dimensiones" porque sus sedes de Génova y San Fernando de Henares se han quedado pequeñas para albergar macrojuicios.

La AN ruega una solución a "la mayor brevedad" porque hay varios juicios suspendidos por falta de espacio. Es el caso de 'Los Miami', la supuesta organización criminal de los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón que introdujo en España al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanqueó los millonarios beneficios. Sus 90 acusados todavía no tienen un banquillo en el que sentarse.