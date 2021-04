Primera discusión en 'Supervivientes' entre Tom y Alejandro Albalá

MADRID, 15 (CHANCE)

Tom Brusse y Alejandro Albalá parece que están teniendo una lucha de egos para demostrar quién es el más 'machito' en esta edición. Los dos ya han protagonizado la primera discusión en el concurso y lo cierto es que todavía no llegamos bien a entender por qué ha sucedido este rifirrafe, aunque tenemos algunos posibles motivos por los que ambos han entrado en batalla.

El exnovio de Melyssa Pinto le ha recriminado a Alejandro que deje de hablar de su expareja, Isa Pantoja, y haga cosas en el concurso para conseguir comida, hacer fuego, pescar... o cualquier otra cosa que no sea estar sentado en la arena. Por su parte, Albalá le ha dejado claro que ha hecho muchas más cosas que él desde que llevan en la isla, lo que nos cabe a pensar que quieren demostrar quién de los dos es mejor que el otro.

El vídeo del día Los CDC de EEUU posponen la decisión sobre continuar usando la vacuna Janssen

Recordemos que Isa Pantoja y Asraf Beno son amigos íntimos con Tom Brusse y Sandra, lo que podría ser uno de los principales motivos por los que el exnovio de Melyssa Pinto se haya enfrentado al concursante. Es decir, puede que desde antes del concurso ya tuviese pensado hacerle la vida imposible simplemente por ser 'expareja de'.

"No, ella no me habló de él, no tengo recuerdos la verdad, me lo dijo otra persona, pero ella no. Asraf, quizás sí" le ha dicho Tom a Jorge Javier Vázquez cuando este le ha preguntado si ya venía aleccionado de España para tener discusiones con Alejandro, a lo que él concursante ha dicho: "Me sorprende mucho que sin conocerme hable así de mí".

En esta discusión también estaba Lola de por medio y es que parece que la concursante está teniendo complicidad con Alejandro Albalá, algo que no ha gustado a Tom, quien a su vez está teniendo un acercamiento bestial con Melyssa Pinto, a la que faltó el respeto en 'La isla de las tentaciones'. Tanto es así que le ha pedido que le haga su alegato para conseguir que le salvan y no sea el primer expulsado de 'Supervivientes'.

Marta López ha querido dejar claro en la palapa que Alejandro Albalá no ha hablado en ningún momento de Isa Pantoja, de hecho lo poco que dijo de ella fue bueno y aseguró no volver a hablar de ella.

Parece ser que Lola ha hablado por detrás de Alejandro y ha sido Tom quien ha sacado a relucir las palabras que la concursante ha dicho de su compañero. Y es que según él, el exnovio de Isa Pantoja hace cosas, pero el que más aguante tiene es Gianmarco... no nos sorprende que la exnovia de Diego haya hecho estas declaraciones por detrás porque sabemos del acercamiento emocional y físico que está teniendo con el italiano.