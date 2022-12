¡Primera imagen! Amaia Montero reaparece visiblemente recuperada tras su ingreso en el hospital

MADRID, 9 (CHANCE)

Desde que el pasado mes de octubre compartiese en redes sociales una imagen en blanco y negro despeinada y visiblemente desmejorada acompañada de un enigmático texto - "si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" - se activaron todas las alarmas respecto al estado de salud de Amaia Montero.

Su familia reconocía entonces que la cantante no estaba atravesando por su mejor momento, aunque pidiendo respeto por su intimidad, evitaban entrar en detalles y tan solo se limitaban a asegurar que la vasca estaba arropada por su madre y su hermana Idoia en estos delicados momentos.

No fue hasta finales de noviembre, después de semanas sin noticias de Amaia, cuando trascendió que había estado ingresada varios días en la Clínica de Navarra, que abandonaba cargada de maletas y con ropa deportiva, como publicaron varias revistas. ¿El motivo de su paso por el hospital? Un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocado por la grabación de su nuevo disco, que le obligó finalmente a pedir ayuda profesional.

Sin embargo, la ex vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' ya se encuentra mucho mejor y, horas después de romper su silencio en conversación telefónica con 'Socialité' - en la que ha confesado que todavía "no está preparada" para contar lo que ha sucedido y en la que ha reprochado el comportamiento de la prensa en estos meses: "ha sido bastante heavy" - ha reaparecido en redes sociales con una imagen que está dando mucho que hablar.

Sonriente, tranquila y con muy buen aspecto. Así hemos visto a Amaia en el storie que ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que, a pesar de que ha reconocido al programa de Mediaset que no tiene ganas de celebrar la Navidad, la vemos muy recuperada. Una imagen que la artista - que ha elegido ropa cómoda y una gora para su reaparición - ha acompañado de la canción 'Otro día más sin verte' de Jon Secada.