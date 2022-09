La primera noche de La Mercè, "sin incidentes" y con 40.000 personas en la avenida Maria Cristina

Jordi Martí dice que la fuerte lluvia "no es nada que no haya pasado en otras mercès"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha dicho este sábado que la ciudad celebró el viernes su primera noche de fiestas de La Mercè "prácticamente sin incidentes" y con 40.000 personas en los conciertos nocturnos de la avenida Maria Cristina.

Lo ha declarado a los periodistas este sábado desde el Saló de Cent del Ayuntamiento por La Mercè junto al responsable de Cultura de Roma --ciudad invitada esta edición--, Miguel Gotor.

Martí ha valorado que este año se haya podido "recuperar la fiesta de La Mercè con la normalidad habitual" tras la pandemia y que sea una celebración cívica, con gran participación, festiva.

En cuanto a las lluvias que obligaron a cancelar algunos conciertos, ha dicho que son inconvenientes que no se pueden prever con exactitud y que forman parte de la emoción de la fiesta: "No es nada que no haya pasado en otras mercès. Lo más destacable es la normalidad".

También ha asegurado que todos los dispositivos funcionaron sin incidencias y ha elogiado la tarea de los servicios municipales de limpieza y de la Guardia Urbana ante las puntuales aglomeraciones por la lluvia en puntos como las entradas al Metro de Barcelona.

BARCELONA Y LA MERCÈ, "TRADICIÓN Y FUTURO"

Martí ha destacado que esta Mercè vuelva a tener actuaciones de cultura popular y tradicional en las calles, así como arte callejero y grandes conciertos de artistas locales e internacionales, y ha reivindicado los lazos entre Barcelona y Roma.

Miguel Gotor ha explicado que en Barcelona ha descubierto "una ciudad y una fiesta que mezclan tradición y futuro", y ha reivindicado la importancia de que ambas ciudades refuercen y mantengan los vínculos que las unen.