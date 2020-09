Primera reacción de Alfonso Merlos tras hacerse pública su ruptura con Alexia Rivas

MADRID, 23 (CHANCE)

Tras la exclusiva dada hoy en una revista de tirada nacional, Alfonso Merlos y Alexia Rivas no han tardado en mostrar su reacción a la noticia que asegura que los dos han puesto fin a su relación sentimental. La periodista lo ha hecho por sus redes sociales, donde se ha desahogado como nunca antes y ha asegurado que los Tribunales no le han dado la felicidad y la alegría que le arrebató la fama inmediata de convertirse en un personaje con interés social.

Por su parte, Alfonso Merlos ha contestado a las preguntas sobre su ruptura con un portazo a la prensa. Y es que no nos sorprende esta actitud por parte del tertuliano de televisión ya que desde hace meses no le hemos visto en los platós, ni haciendo declaraciones sobre su vida privada.

El periodista parece no estar muy contento tras romper su relación con la joven y ha evitado hacer cualquier comentario acerca del asunto. Como no podía ser de otra manera, Alfonso Merlos se ha metido en su vehículo cerrando la puerta ante los periodistas, demostrando así que no va a hacer ninguna declaración al respecto.