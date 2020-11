Primeras imágenes de Cayetano desde que estalló la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

El diestro, en compañía de su mujer, Eva González, prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre su hermano y la tonadillera por la herencia de su padre MADRID, 11 (CHANCE) La guerra que ha estallado entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera y que se vuelve más cruenta día a día, ha provocado ya multitud de reacciones. Así, mientras Francisco Rivera ha apoyado públicamente a su hermano y ha asegurado que no le extrañaría que la tonadillera le hubiese engañado con la herencia de su padre porque es una "mujer sin corazón capaz de cualquier cosa", en el clan Pantoja las cosas son algo más complejas. Chabelita - que está participando en "La casa fuerte" - prefiere no posicionarse, al igual que Anabel Pantoja, muy afectada por este enfrentamiento materno-filial. Mientras, Asraf, prometido de Isa, no ha dudado a la hora de ponerse en el bando de Kiko y ha criticado abiertamente a la cantante.

El diestro, en compañía de su mujer, Eva González, prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre su hermano y la tonadillera por la herencia de su padre

MADRID, 11 (CHANCE) La guerra que ha estallado entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera y que se vuelve más cruenta día a día, ha provocado ya multitud de reacciones. Así, mientras Francisco Rivera ha apoyado públicamente a su hermano y ha asegurado que no le extrañaría que la tonadillera le hubiese engañado con la herencia de su padre porque es una "mujer sin corazón capaz de cualquier cosa", en el clan Pantoja las cosas son algo más complejas. Chabelita - que está participando en "La casa fuerte" - prefiere no posicionarse, al igual que Anabel Pantoja, muy afectada por este enfrentamiento materno-filial. Mientras, Asraf, prometido de Isa, no ha dudado a la hora de ponerse en el bando de Kiko y ha criticado abiertamente a la cantante. Cayetano Rivera, hermano de Kiko y con el Dj tiene una estrecha relación - tanto es así que al parecer hablan varias veces a la semana - todavía no se había dejado ver desde que saltó a la luz el enfrentamiento entre la tonadillera y su hijo. Hasta ahora, ya que el diestro ha reaparecido en Sevilla junto su mujer, Eva González. La pareja, que acaba de celebrar su quinto aniversario de boda, ha salido de su domicilio con su pequeño Cayetano, de dos años y medio, sin muchas ganas de hablar. Muy serio, el hijo de Paquirri se mantiene al margen de polémicas una vez más. Y es que, fiel a su discreción, es casi imposible conseguir que Cayetano hable, y mucho menos que se pronuncie, sobre un asunto tan polémico como la guerra entre Kiko e Isabel Pantoja. Así, tanto el torero como Eva González guardan silencio sobre el enfrentamiento entre la tonadillera y su hijo, acerca del reparto de la herencia de Paquirri - no olvidemos que Pantoja todavía no ha dado a Cayetano los objetos personales que le dejó su padre - ni sobre el comunicado de la cantante a la revista "Hola" desmintiendo todo lo que se ha dicho sobre el testamento de su marido.