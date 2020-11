Primeras imágenes de Cayetano y Francisco con Kiko Rivera, en casa de su tío José Rivera

MADRID, 18 (CHANCE)

La herencia de Paquirri sigue dando de qué hablar y hoy hemos visto una imagen que hacía mucho tiempo que no se producía y que nos ha dejado con los pelos de punta. Cayetano, Francisco y Kiko Rivera saliendo de casa de su tío Riverita con capotes en la mano. Y es que parece que los tres hermanos se han reunido en el mejor momento para ir todos a una y conseguir lo que tanto tiempo llevan luchando.

Cayetano Rivera sale de la vivienda con un capote en los brazos y Fran Rivera con un objeto que no podemos visualizar bien, pero cabe decir que nada de lo que llevan son las pertenencias que se encuentran en la finca Cantora. Eso, desgraciadamente, sigue estando bajo la potestad de Isabel Pantoja, aunque como bien sabemos les pertenece a los tres hijos del torero.

Una imagen insólita: los tres hermanos reunidos en casa del hermano de Paquirri y saliendo más unidos que nunca. Y es que recordemos que después de la entrevista que dio Kiko Rivera en televisión el pasado viernes, nos quedó más claro que nunca que ahora el paso que va a dar es unirse con sus hermanos para que estos recuperen lo que siempre ha sido suyo.

De esta manera, se ha producido la primera reunión entre los hermanos y seguro, no será la última. Los tres salían de casa de Riverita donde han estado reunidos esta mañana y aunque no sabemos el contenido de la conversación que han tenido, sabemos que son las primeras veces en las que Kiko Rivera está tan cerca de su familia... esa familia a la que Isabel Pantoja no quería que se juntara.

Como podemos ver en este vídeo, se trata de una imagen que define muy bien el momento por el que están pasando los tres y es que, aunque sea Kiko Rivera el que se ha dado cuenta de que su madre siempre le ha mentido, Cayetano y Fran están reviviendo lo que ya pasaron en el pasado. Unos momentos delicados, pero en los que se encuentran más unidos que nunca y juntos lucharán para que se haga justicia en la herencia de su padre.