Primeras imágenes de Fabiola Martínez tras su comunicado en redes

MADRID, 24 (CHANCE)

Este sábado por la noche, Fabiola Martínez subía un vídeo a su perfil de Instagram en la que aclaraba todo tipo de dudas sobre cómo sería su vida a partir de ahora y sobre las gestiones del divorcio con Bertín Osborne. Y es que totalmente desinteresada, nuestra protagonista hablaba sin pelos en la lengua sobre la delicada situación que está pasando... ya sabemos que un divorcio siempre es complicado y más cuando hay amor de por medio.

En la mañana de este domingo, Fabiola Martínez ha salido del hogar en el que reside en Madrid y no ha querido hacer ninguna declaración sobre su divorcio: "Perdonarme, nunca pensé que iba a decir que no tengo nada qué decir". Y es que la que fuera pareja de Bertín ha dejado claro que no hay nada nuevo en cuanto a su separación, todo lo explicó detalladamente en su cuenta de Instagram.

La expareja de Bertín Osborne está llevando su ruptura con muchísimo respeto y está teniendo una actitud con la prensa envidiable por muchos otros personajes de corazón que no saben gestionar la fama e l interés público. De hecho, en el vídeo que colgaba ayer en redes sociales, zanjaba todas esas dudas y especulaciones, de la manera más tranquila posible.

De esta manera, Fabiola Martínez se ha metido en el coche que le esperaba a las puertas de su casa y no ha hecho ninguna nueva declaración. Mostrando respeto a la prensa que estaba en las inmediaciones, se ha marchado diciendo "Perdón" a todos esos profesionales que buscaban la noticia.