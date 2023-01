¡Primeras imágenes! La familia Onieva, sin palabras tras la reconciliación de Íñigo y Tamara Falcó

MADRID, 3 (CHANCE)

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido retomar su historia de amor. Finalmente, la marquesa de Griñón ha decidido dar una segunda oportunidad al empresario, tal y como ha publicado en exclusiva la revista '¡Hola!'. Estos tres meses le han servido a la hija de Isabel Preysler para reflexionar acerca de su futuro, y parece que ha decidido continuar al lado de su ex prometido.

Sin duda, no ha sido un trabajo fácil para Íñigo, quien ha luchado contra viento y marea para volver a ganarse el respeto de Tamara. El empresario se ha alejado del mundo de la fiesta durante las últimas semanas, y por el contrario, se ha volcado en la fe cristiana. Tan solo hace unos días ambos coincidieron en la Misa del Gallo, algo que pudo avivar su relación.

Desde su ruptura el pasado 23 septiembre, han sucedido muchas cosas entre la pareja que poco a poco se han ido conociendo. Aunque la marquesa de Griñón parecía tener claro que nunca perdonaría una infidelidad, el tiempo ha conseguido lograr una reconciliación entre ambos.

Ahora, hemos podido hablar con la familia de Iñigo Onieva, quienes no han querido hablar del tema: "Preguntádselo a él. No es asunto nuestro". Tanto su madre, Carolina Molas, como su hermana, Alejandra Onieva, han permanecido en el foco mediático en los últimos meses, por lo que puede que la noticia no les haya hecho mucha ilusión.

Ambas se han mostrado molestas con la prensa y han pedido por favor que dejen de grabarlas: "Os hemos dicho que no vamos a hablar nunca". Ninguna de las dos han querido revelar cómo se encuentran tras enterarse de la noticia, o si por el contrario, era algo que ya sabían desde hace tiempo.