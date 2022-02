¡Primeras imágenes! Gloria Camila, gran apoyo de Ortega Cano tras el duro dardo de Rocío Carrasco

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de meses dejando entrever que el matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano no fue tan idílico como siempre hemos pensado, Rocío Carrasco ha ido un paso más allá en la última entrega de 'Montealto' y no ha dudado en confesar que, si pudiese, "borraría al diestro de la vida de su madre" y que "cree" que la chipionera "también lo haría".

Un dolorosísimo dardo para el padre de Gloria Camila y José Fernando que no se quedó ahí, ya que la hija de 'La más grande' no dudó en responder a las recientes declaraciones del torero asegurando que había tenido un "comportamiento irregular" atacando donde más puede dolerle a Ortega Cano; con el accidente de coche que sufrió en mayo de 2011 por el que acabó con la vida de Carlos Parra y por el que fue condenado a dos años y seis meses de prisión: "Yo nunca me porté de forma ilegal o delictiva". "Yo no bebo, no conduzco, no cojo coches" apuntaba en clara referencia al viudo de su madre.

Un brutal ataque sobre el que tanto Ortega Cano como Gloria Camila prefieren guardar silencio por el momento. Después de agradecer en sus redes sociales el inmenso apoyo recibido en los últimos días, la colaboradora de 'Ya son las 8' ha reaparecido acudiendo a la casa de su padre y demostrando su apoyo incondicional al diestro en estos duros momentos tras quedar como el gran señalado por Rocío Carrasco en la última entrega de 'Montealto'.

Muy seria y pendiente de su teléfono móvil, Gloria se ha reencontrado con su progenitor evitando pronunciarse sobre las últimas y comentadísimas declaraciones de su hermana sobre Ortega Cano. ¡Las primeras imágenes de la colombiana y su reacción a la polémica, en el siguiente vídeo!