Primeras imágenes del Rey Felipe VI y Pedro Sánchez tras el abandono del rey emérito

MADRID, 12 (CHANCE)

El rey Felipe VI ha recibido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un despacho programado sobre asuntos oficiales en el palacio de Marivent en Palma de Mallorca. Se trata del primer encuentro oficial entre el jefe del Estado y el jefe del Ejecutivo tras conocerse la decisión de Juan Carlos I de abandonar España.

Y es que después de ver a la Familia Real al completo (los Reyes y sus hijas) paseando por Palma de Mallorca muy cercanos a todos los habitantes, el Rey Felipe Vi se ha reunido hoy con el Presidente del Gobierno.

Aunque todavía no sabemos cómo habrá sido la conversación que han mantenido, hemos podido ver al Rey Felipe VI sonriente en el recibimiento a Pedro Sánchez. Y es que todavía, Casa Real no se ha pronunciado sobre el abandono del rey emérito de España. No corren buenos tiempos en la monarquía española, pero lo cierto es que tanto los Reyes como sus hijas, se están dejando la piel para limpiar la imagen de la Corona.