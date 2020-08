Primeras imágenes de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras la muerte de Humberto Janeiro

MADRID, 10 (CHANCE)

Humberto Janeiro fallecía, a los 76 años, ayer a mediodía en el Hospital de Jerez de la Frontera, al no poder superar un fallo multiorgánico motivado por la diabetes que fallecía y que tantos problemas de salud le había dado en los últimos tiempos. A la espera de que se abra la capilla ardiente para despedir al patriarca del clan más famoso de Ubrique, hemos podido ver a los primeros miembros de la familia tras esta dolorosa pérdida.

Afectados, y sin ganas de enfrentarse a los medios de comunicación tras la muerte de Humberto, Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han evitado salir de su domicilio al ver a las cámaras. Y es que al parecer, ha sido en la residencia jerezana de la pareja donde se han reunido los hermanos de Jesulín de Ubrique para gestionar todo el papeleo relacionado con el fallecimiento de su padre. Sin embargo, sumamente discretos, sólo hemos podido ver al menor del clan, y a la periodista, asomados a la puerta de su chalet.

Donde sí se ha despedido Beatriz de su suegro ha sido en sus redes sociales, donde la periodista ha compartido una emotiva carta de despedida dedicada al patriarca de los Janeiro, en la que a través de sus hijos Víctor y Olíver, habla con mucho cariño del ex marido de Carmen Bazán: "Abuelo HUMBERTO: soy Vi*ctor tu nieto, quiero que sepas que mi hermano Oliver y yo te llevaremos siempre en el corazo*n. Gracias por esas tardes con tortitas, esas man*anas de domingo que veni*as a vernos siempre con una sorpresa, por tu carin*o, tu simpati*a y tus bromas... gracias por ser un Su*per Abuelo.Papa* y mama* me han contado lo fuerte que has sido en el hospital... yo pedi* a los angelitos que si teni*an que ir a buscarte te llevaran a la mejor casita del cielo porque te lo mereces!!! Abuelo prome*tenos que seguira*s siendo feliz alli* arriba, asi* las estrellitas brillara*n y nosotros sabremos que esta*s ahi*!!! HASTA PRONTO ABUELO. TE AMAMOS"