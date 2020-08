MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El giro de Casado recibe el apoyo de los barones del PP"; "Iglesias: "Lo que la extrema derecha hace a mi familia es grave""; "Biden muestra su fuerza en la Convención Nacional Demócrata"; "La OMS llama la atención por la gestión de los brotes en España"; "Golpeaban las puertas y suplicaban salir". Médicos Sin Fronteras recoge testimonios sobre lo ocurrido en 486 residencias".

EL MUNDO: "García Egea gana poder y pone ahora el objetivo en los barones"; "Dirigentes del PP jalean a Almeida: 'No tiene techo en política'"; "75 ex ministros y altos cargos de PSOE, PP y UCD defienden el legado de Juan Carlos"; "Profesores avisan de que las medidas para volver al colegio "no son realistas""; "España, líder de la epidemia en Europa con 2.128 nuevos contagios y 1.000 ingresos"; "La deuda ya rebasa el 100% del PIB tras su mayor alza en 88 meses".

LA VANGUARDIA: "El PP se prestará a un pacto judicial, pero no para los presupuestos"; "JxCat y ERC se enzarzan en reproches por las resoluciones sobre el Rey"; "La patronal turística prevé pérdidas de 99.000 millones"; "Guindos alerta sobre la deuda, que suma 83.000 millones más".

ABC: "España se queda sin escudo contra la deuda. Crece en 32.000 millones en sólo un mes por la avalancha de medidas sociales aprobadas por el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, que hipotecan la ansiada recuperación".

EL PERIÓDICO: "La lenta reacción y la falta de rastreo dan alas al virus"; "España, país europeo con mayor tasa de positivos"; "ERC le para los pies a Torra en el Parlament"; "Casado se aleja del extremismo tras dos años de vaivenes"; "El turismo prevé perder este año casi 100 millones".

EL CORREO: "Euskadi prohíbe consumir de pie en los bares y echa la persiana a la 1 de la madrugada"; "Casado ensaya un nuevo giro para recuperar el centro derecha"; "Detectan un brote con 9 positivos en una residencia de Bilbao"; "Manifiesto a favor del legado del Rey emérito"; "Nuevo récord de deuda pública en España".

LA RAZÓN: "Educación plantea que el curso sea semipresencial a partir de los 14 años"; "El PP post-Cayetana: giro a la moderacióny economía, sanidad y empleo como ejes"; "Manifiesto de apoyo al Rey Emérito de ex políticos de PP y PSOE tras su marcha"; "España, a la cabeza de la UE en rebrotes".