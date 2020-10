MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El último libro de Carrère desata la polémica en Francia"; "Contrato Social (5): España, ante el reto medioambiental"; "-Necesitamos tiempo, ministro -No, consejero, está descontrolado"; "La Casa Blanca multiplica las dudas sobre la salud de Trump"; "Estados Unidos: la gran división"; "Una economía gripada, clave electoral"; "Europa camina hacia una salida de la crisis a dos velocidades"; "Fuego cruzado contra Anticorrupción".

EL MUNDO: "Los médicos de prisiones denuncian su abandono en la lucha contra el Covid", "Barçagate: El referéndum del 1-O desató el espionaje en el Barça"; "Un millón de contagiados en noviembre: la segunda ola de España empeora todas las predicciones"; "Tres años del 3-O: Ocho verdades del Rey que hoy incomodan a Sánchez", "El PP ve "imposible" la moción contra Díaz Ayuso pese a la dimisión del consejero de Cs", "Crece la confusión por el estado de salud real de Donald Trump"; "Cristina de Aragón, el rostro renovado de la Justicia"; ""Si Trumo es reelegido, no me extrañaría que se sentara con Maduro""; "Vida, obra y milagros de Raúl del Pozo, retrato de un maestro"; "Victoria Camps: "La vejez no es un paraíso""; "Por quñe tenemos la peor clase política de Europa... y qué podemos hacer"; "Ignacio García Balaguer, director del Teatro Real: La ópera es segura".

LA VANGUARDIA: "Trump llegó al hospital con "constantes vitales muy preocupantes""; "El Gobierno ultima un decreto para agilizar las ayudas europeas"; "Aragonès, un president en funciones con el Palau en la Zona Franca"; "'La Vanguardia'" lanza su modelo de suscripción digital"; "Entrevista a Juan Carlos Campo: "La monarquía no debe ser usada como ariete para la lucha política""; "Albert Batet: Una victoria independentistas debe tener consecuencias vinculantes"; "Coetzee: La conducta que tenemos con la emigración es inhumana"; "China consolida su liderazo"; "Otoño, tiempo para descubrir".

ABC: "Carlos, el falso culpable"; "Entrevista Isabel Díaz Ayuso: "Ha habido una farsa sobre Madrid, una estafa para vender el caos y justificar la intervención"".