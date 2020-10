MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La reforma por la vía rápida del Poder Judicial encona el conflicto político"; "El FMI señala a España por la peor recesión y el déficit récord"; "Margrethe Vestager, comisaria europea de la Competencia: "Evitaremos que las tecnológicas sean monopolios de facto"; "Cataluña estudia cerrar los bares y restaurantes hasta fin de mes"; "Casi 300.000 universitarios se quedan sin clases presenciales por los brotes".

EL MUNDO: "Sánchez dio la orden "personal" tras negociarla con Iglesias"; "Illa cambia otra vez de criterio para alargar la alarma en Madrid"; "El FMI alerta de que España no generará empleo ni con los fondos europeos"; "Multas de hasta 187.000 euros a las empresas que no hagan públicos los sueldos por sexo"; "Siete CCAA ignorarán la 'ley Celaá' y no aprobarán el Bachillerato con suspensos".

LA VANGUARDIA: "El Govern sopesa el cierre de bares y restaurantes 15 días"; "El FMI sitúa a España como la peor economíaentre las grandes"; "Francia se plantea imponer el toque de queda"; "Italia limita los horarios de los bares y prohíbe las fiestas".

ABC: "La pandemia provoca el cierre de 100.000 negocios"; "Sánchez se salta los controles para cambiar al Poder Judicial. El Gobierno burla la Constitución y ordena a PSOE y Podemos unareforma del CGPJ sin mayoría cualificada dejando al margen al PP".

EL PERIÓDICO: "Bares y restaurantes cerrados 15 días"; "Teletrabajo para los empleados de la Generalitat"; "Cataluña para el deporte federado y escolar"; "El Gobierno gesta una renovación judicial sin el PP"; "España, la peor caída económica y el mejor rebote".

EL CORREO: "Osakidetza atribuye al 'contagio navarro' la inquietante subida de positivos en Euskadi"; "La economía española lidera las caídas por el virus, según el FMI"; "Los diecisiete vigilantes a pie de calle de la estación de Abando han sufrido agresiones"; "El Gobierno elude controles legales para renovar el Poder Judicial sin contar con el PP".