MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la covid"; "Trump, lejos de aceptar su derrota, destituye al jefe del Pentágono"; "Las Bolsas se disparan por el anuncio del avance contra el coronavirus"; "Bárcenas ofrece colaboración a los fiscales en el caso de la caja b del PP".

EL MUNDO: "La Bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer 'eficaz en el 90%'"; "Críticos de Cs alertan a Arrimadas de las 'trampas' de Sánchez'"; ""Yo no me reconozco en el estilo de Trump o Bolsonaro""; "La ex abogada de Podemos confiesa: "Los contratos con Neurona eran simulados"; "El PP propone rescatar a los autónomos con 2.400 millones ahorrados por los ministerios".

ABC: "Queremos tener 50 millones de vacunas en diciembre"; "El proceso manual y una avalancha de expedientes colapsan los ERTE".

EL PERIÓDICO: "Vacuna de optimismo"; "SOS de las oenegés contra el hambre"; "La ofensiva legal de Trump se desinfla en los tribunales; "El Prat agrupará todas sus operaciones en la T-1".

LA RAZÓN: "Pfizer tendrá 1.300 millones de vacunas covid en 2021"; "El "sí" de Arrimadas a Sánchez la aleja del Pp"; EEUU se aboca a una transición convulsa"; "Picardo prepara el cierre de la valla de Gibraltar para el 31 de diciembre".

LA VANGUARDIA: "El anuncio de una inminente y eficaz vacuna dispara las bolsas"; "Los republicanos salen en defensa de las denuncias de Trump".

EL CORREO: "Pfizer dice que su acuna tiene una eficacia del 90% y que se distribuirá en diciembre"; "Mercedes prescindirá de 500 eventuales y no descarta despidos"; "Víctimas ven "inhumanos los 'ongi etorris' y piden a Bildu que los rechace".