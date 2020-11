MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Fernández: "Hay SMS manipulados". Martínez: "No soy un falsificador". La investigación judicial de la operación Kitchen"; "De Marruecos a Canarias por la sequía, la pandemia y el paro"; "Biden consigue finalmente una amplia victoria gracias a Georgia y Arizona"; "La 'ley Celaá' encara su recta final con un bronco debate sobre el español"; "Burgos: ahogada por el virus".

EL MUNDO: "El FMI desarma la subida fiscal del Gobierno por golpear a las "rentas bajas""; "Boris Johnson sacrifica a su gurú"; "Sánchez impone el trágala de Bildu y da por zanjada la crisis. El PSOE rechaza garantizar un 25% de clases en español como pedía Cs"; "Burgos, descontrolado por el virus: "Hemos cerrado hasta la catedral""; "El financiero de IU culpa ante el juez a Podemos de los contratos irregulares con Neurona".

LA VANGUARDIA: "El FMI pide a España más gasto público hasta que vuelva a crecer"; "El arquitecto del Brexit salta del barco"; "Las farmacias venderán test de la Covid con receta"; "Fernández Díaz a su ex número dos: "Me llamaste miserable""; "Entrevista a los precandidatos de Junts. Laura Borrás: "Los pasos hacia la independencia no se pueden aparcar". Damià Calvet: "Hay que gobernar con mentalidad de Estado"".

ABC: "El FMI desmonta la receta económica de Sánchez e Iglesias. Alaba la reforma laboral de Rajoy porque reduce la desigualdad y favorece la creación de empleo"; "Adiós al castellano, a la religión y a la libre elección. Aprobado el dictamen de la 'ley Celaá' que arrincona a la concertada y la religión, y permite al nacionalismo desterrar el castellano".

EL PERIÓDICO: "Las pymes catalanas se rebelan contra el cierre. La patronal impulsa una avalancha de demandas contra la Generalitat por el coste de las restricciones"; "El aval de Bildu a las cuentas de Sánchez reabre grietas en el PSOE"; "Madrid atribuye su mejoría a los test de antígenos"; "La ficción exorciza el tabú de ETA".

EL CORREO: "Acusada de decapitar a su pareja en Castro. "No he tenido nada que ver con la muerte de Jesús Mari", responde Carmen Merino ante el juez un año después"; "El comité asesor de Urkullu del covid tiene más gestores que expertos en pandemias"; "Sánchez ignora el malestar en su partido y cuenta con Bildu para la legislatura"; "Las ayudas por el cierre de negocios abren una disputa entre el lehendakari y los hosteleros"; "El FMI pide al Gobierno que no suba el IVA"; "Banco Santander plantea 4.000 despidos".

LA RAZÓN: "Vuelve la guerra: Ferraz acusa a Page y Vara de trabajar para el PP"; "El PSOE rechaza que el 25% de las clases se den en español como pedía Ciudadanos. El FMI cuestiona el plan presupuestario de Sánchez"; "Un perito cree que los sms atribuidos a Fernández Díaz están manipulados"; "Arkaitz, el nuevo Otegi que "quiere tumbar el régimen"".