MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España negocia un acuerdo militar con el Reino Unido"; "Margaritis Schinas, vicepresidente para Asuntos Migratorios de la Comisión Europea: "Hay que lograr un control férreo de las fronteras, como EE UU""; "El flujo de migrantes hacia Europa se frena por la pandemia"; "Los festivos ocultan la magnitud de la tercera ola"; "Beirut, aún entre los escombros".

EL MUNDO: "Dos de cada 3 votantes del PSOE se oponen a Bildu y los indultos"; ""¡Qué terrible es esto! Bonita, ¡qué terrible!". Ángel Hernández, único procesado en España por eutanasia, facilita a EL MUNDO la transcripción de la secuencia de la muerte de su esposa"; "El avispero de Canal Sur: un recorte de 14 millones, destituciones y pendiente de un plan"; "Abengoa pide al Gobierno elrescate mientras le demanda por 1.500 millones"; "Cristianos, el éxodo forzoso que desangra el mundo árabe".

LA VANGUARDIA: "La vacunación arranca en Catalunya con problemas y retrasos"; "Un grupo de senadores leales a Trump se propone rechazar la validación de Biden"; "Londres y Bruselas se aprestan adar la batalla por el sector financiero".

ABC: "Sánchez recurre para ocultar su uso del Falcon. Alega ante la Audiencia Nacional que es el "líder de la Seguridad Nacional" para no cumplir la sentencia que da la razón a ABC sobre sus viajes privados".

EL PERIÓDICO: "Abocados a restricciones y a vacunas en festivos"; "El Banco Central Europeo planea una moneda digital alejada del bitcóin"; "Illa aterriza en la precampaña entre críticas a su continuidad como ministro"; "La violencia machista se cobró la vida de 45 mujeres en 2020"; "Vidas varadas en medio del mar".

EL CORREO: "El Athletic fulmina a Garitano y ficha a Marcelino"; "El aumento de los contagios augura nuevas restricciones"; "Arancha González Laya, ministra de Exteriores: "Nadie en la UE compra el discurso unilateral del independentismo""; "Muere un jugador del Gernika en una colisión con un 'bizkaibus'".

LA RAZÓN: "El bloque de derechas se acerca a la mayoría absoluta": "José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "No me planteo presidir el PP de Madrid, pero estaré a disposición de lo que me pidan los afi liados y Casado""; "Villarejo apunta que Francisco Martínez "coordinó" la "Kitchen""; "La imagen que muestra el delicado estado de salud del Emérito"; "Más de 1.200 fallecidos en la primera parte de las Navidades".