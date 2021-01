MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: España alcanza un récord de contagios e incidencia del virus. Dos millones de muertos"; "El aplazamiento electoral alarga la inestabilidad política en Cataluña"; "El Gobierno holandés dimite en bloque por un escándalo sobre ayudas sociales"; "Merkel se despide de su liderazgo en la CDU apelando a la unidad".

EL MUNDO: "Clamor de las CCAA para que Illa salga de su parálisis frente al virus. La Generalitat impone que las elecciones catalanas se celebren el 30 de mayo"; "Dimisión en bicicleta. Cae el Gobierno holandés por el escándalo que llevó a la ruina a miles de familias inmigrantes"; "La subasta de Villarejo desde la cárcel. El ex comisario ofrecía pruebas contra Rajoy y Cospedal o salvar a Pujol a cambio de 10 millones"; "El Eurogrupo pide a Calviño que aclare su promesa de 170 reformas"; "El campo se suma a las peticiones de declaración de zona catastrófica".

LA VANGUARDIA: "Las elecciones serán el 30 de mayo, pendientes de posibles recursos. La elección del presidente del Barça se pospone a marzo y se intentará ofrecer voto por correo "; "Escándalo y dimisión del Gobierno holandés"; "Biden ultima un plan de choque de 1,9 billones para reactivar la economía"; "Villarejo se presenta ante el juez como víctima del CNI".

ABC: "Los independentistas burlan a Sánchez y retrasan los comicios. El PSC valora impugnar el aplazamiento para que no se diluya el "efecto Illa", mientras los presos del "procés" redoblan la presión y piden que se acelere la tramitación de sus indultos"; "Cinco alcaldes, cuatro del PSOE y uno de JpC, se vacunan sin pertenecer a los grupos de riesgo."No las íbamos a tirar", se intentan justificar al ser descubiertos"".

EL PERIÓDICO: "Elecciones el 30-M, por ahora. El Govern aplaza las urnas autonómicas hasta el 30 de mayo. El Barça pospone la elección del nuevo presidente, pero solo hasta el 7 de marzo"; "Héroes entre libros. Siete nuevas librerías han abierto en Catalunya durante el año de la pandemia y la octava levantará la persiana en abril en Barcelona"; "Declaraciones en el juicio al excomisario: "Juan Carlos me dijo que el director del CNI tenía un plan para protegerme. Eso me aterrorizó", Corinna Larsen. "Intenté seducirla y engañarla porque el CNI me dijo que tenía papales comprometedores". J.M. Villarejo"; "La cadena de reparto francesa Stuart, pillada con 505 autónomos falsos en España"; "Pfizer frenará durante un mes el suministro de vacunas a la Unión Europea".

EL CORREO: "El Athletic de la Supercopa. Corriendo hacia la gloria"; "Urkullu pide a Sánchez un toque de queda más duro para evitar encierros en casa"; "Cataluña retrasa al 30 de mayo sus elecciones con la única oposición del PSC"; "Corinna acusa al rey emérito de las amenazas del CNI"; "Lanbide pone en marcha la mayor transformación de su historia para ganar eficiencia".

LA RAZÓN: "Illa ignora el récord de contagios y se lanza contra las autonomías"; "Plácido Domingo, tenor: "Lloré cuando volví a cantar después de cinco meses fuera de los escenarios""; "Cataluña retrasa las elecciones al 30 de mayo"; "Corinna desinfla la acusación contra Villarejo".