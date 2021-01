MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El PSOE y Podemos se reúnen para abordar las tensiones de la coalición: "No podéis ser oposición y Gobierno. Tenéis que elegir""; "Los socialistas piden lealtad en las decisiones duras; Podemos, negociación"; "Marty Baron: "Este año ha sido inspirador""; "Anyta Taylor-Joy: "Con 'Gambito' exorcicé mis demonios"; "Junts asegura que declarará la independencia si el secesionismo tiene más del 50%"; "Las Palmas es un barril de pólvora"; "La semana en que el pez chico se comió al grande en Wall Street"; "El 'caso Navalni' cataliza la oposición a Putin en Rusia"; "Europa defiende que su estrategia de vacunación remontará"; "3,4 dosis por persona en los países ricos y solo 0,5 en los pobres"; "Miriam Ureña, una de las 303 sanitarios que inmunizan en Castilla-La Mancha: "No se puede desperdiciar ni una"", "Los retrasos en la distribución no afectan a los plazos en España"; "Las defensas humanas plantan cara a las variantes del virus".

EL MUNDO: "555.237.619 euros: El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça; "El jugador argentino firmó, en noviembre de 2017, un documento que le otorga hasta 138 millones por temporada entre fijo y variable"; "El acuerdo incluye dos primas: una sólo por aceptar la renovación (115.225.000 euros) y otra en concepto de 'fidelidad' (77.929.955 euros)"; "Pese a las decepciones en la Champions, que ofrece los incentivos más altos, ya se ha asegurado el 92% del total y sigue sumando"; "José Luis Escrivá: "La reforma de las pensiones es clave para acceder a los fondos de la UE""; "¿Cómo ha recompensado en estos años el jugador argentino al Club"; "El PP se encomienda al 'efecto Ayuso' para frenar a Vox en Cataluña"; "La APM denuncia los ataques a periodistas en las webs de Podemos"; "El bicho pescado en Ibiza que quieren usar para frenar el Covid"; "Del 'paciente cero' alemán que llegó a La Gomera al tsunami de la tercera ola".

ABC: "Zapatero y la izquierda bolivariana tantean a Biden para ayudar a Maduro"; "El chavismo presiona para que Washington alivie las sanciones a Venezuela"; "El socialista se vale de sus contactos con el presidente de Estados Unidos para hacer lobby"; "Caracas pretende tomar el control de la Organización de Estados Americanos"; "Turismo de lujo para vacunarse contra el Covid: "Pagaríamos lo que fuera necesario"".

EL PERIÓDICO: "Las múltiples cara de la ocupación"; "Elecciones catalanas: peligro de bloqueo por los vetos cruzados"; "España lidera los contagios en Europa en la tercera ola"; "Los CAP alertan de saturación en la atención no covid"; "Ocupaciones: diversas tipologías"; "14-F: Illa desafía a ERC"; "La España rural lucha por atraer el talento".

EL CORREO: "Gotzone Sagardui: "Ni he mentido ni hemos improvisado en la vacunación""; "Los pueblos de las Encartaciones recurren más a la RGI"; "Cuando tu primer trabajo es a distancia"; "Los británicos comienzan a pagar el precio del Brexit"; "Hace 25 años ETA mató a Múgica: "Tras el asesinato llegó el acoso. Mi madre se tuvo que ir""; "Cooperativas a pedales"; "Las UCI de Euskadi alcanzan su mayor nivel de ocupación desde la primera ola"; "274 vascos han fallecido por covid este año, el 90% mayores de 70 años"; "La batalla del IMQ se traslada a los juzgados"; "Pugna independentista en Cataluña".

LA RAZÓN: "Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: "Me hubiera parecido bien que el Rey, el presidente y los ministros se hubieran vacunado"; "Casado se juega blindar su liderazgo"; "Traje EPI en la mesa electoral"; "Renovar los conventos: la clausura ya no es lo que era"; "Así es un día en el "polémico" hospital Zendal"; "La nueva ola que desmonta a la ministra Montero"; "Verdades científicas contra las mentiras de los terremotos en Granada".