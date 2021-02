MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Calviño ultima medidas para hacer frente a una oleadade insolvencias"; "El 'todos contra Illa' soterra el pulso entreERC y Junts"; "Las órdenes religiosas asumen 126 casos de abusos sexuales"; "AstraZeneca pacta con la UE un ligero aumento de la entrega de vacunas".

EL MUNDO: "El Barça pagará en julio 39 millones a Messi por fidelidad aunque se vaya"; "Sánchez baraja un "indulto parcial" para Oriol Junqueras"; "Colas del hambre, también en Mallorca"; "El PSC teme perder el 'efecto Illa' y pide votar ya por correo"; "Calvo activa 50 millones para la semana laboral de cuatro días".

LA VANGUARDIA: "Junts y ERC se cruzan reproches sobre sus planespara lograr la independencia"; "Salut defiende prolongar las restricciones pese al descenso de los ingresos": "El parón dispara los concursos de acreedores al final del año".

ABC: "Libros de texto a la carta para falsear la historia de España. Un Estado "opresor y decadente" frente a una Cataluña "independiente y próspera": así se manipula a los alumnos"; "Trabajo moviliza un ejército de inspectores para estrechar el control sobre despidos y salarios. El Gobierno se lanza sobre las empresas en busca de irregularidades laborales".

EL PERIÓDICO: "Pere Aragonès, candidato de ERC: "Soy persistente y plantearé un pacto a 'comuns' y CUP""; "Tres de cada diez catalanes se declaran indecisos ante el 14F"; "La pandemia perjudica a las pymes y reaviva los despidos"; "AstreZeneca entregará nueve millones de vacunas".

EL CORREO: "Ortuzar pide a EH Bildu que frene a "sus jóvenes" tras otra noche de incidentes"; "Osakidetza prevé que la ocupación de las UCI suba hasta finales de febrero"; "La declaración de independencia divide a ERC y JxCat"; "AstraZeneca dará a la UE hasta marzo nueve millones de dosis más de las previstas".

LA RAZÓN: "El sueldo de Simón que Sanidad oculta: 5.452 euros más tres pluses"; "Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación: "Me choca que algunos en política solo pongan palos en las ruedas""; "Illa sube tres escaños en una semana y se acerca a la cabeza"; "El "Yo no me confino" se contagia a las calles de Francia""; "El Gobierno impone los equipos de gestión de los fondos de la UE".