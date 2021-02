MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "Podemos pide despenalizar el enaltecimiento del terrorismo"; "La vacuna de AstraZeneca, para trabajadores esenciales"; "El fondo de la UE tirará más del empleo en el comercioy la industria"; "Los partidos ven la solución financiera en el maná europeo"; "El sótano trampa del textil marroquí. La muerte de 28 obreros electrocutados en un taller de Tánger retrata un sector precario".

EL MUNDO: ""Iglesias es una caricatura que no mide ni su propio personaje""; ""Oviedo es nuestro, pa'ellos Salamanca""; "Montero y Planas fueron a la reunión investigada por la corrupción de Isofotón"; "Casado se desmarca ahora de Rajoy y revela que le plantó el 1-O"; "Carles Martínez, política educativa de la Generalitat: "El 25% de clase en español es un contrasentido, se hará otra cosa""; "Colombia concede el estatus de refugiado a un millón de venezolanos".

LA VANGUARDIA: "El tribunal vasco ordena reabrir los restaurantesen zonas de alto contagio"; "El PSOE y UP ahondan en sus PDECAT diferencias en plena campaña"; "Casado se distancia de la gestiónque hizo Rajoy del 1-O"; "Borrell defiende su viaje a Rusia ante lascríticas de la Eurocámara".

ABC: ""Sin libertad de expresión y de información no hay democracia". El Rey defiende en la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid el ejercicio del periodismo en libertad, sin amenazas ni coacciones"; "La trama de ayudas a Isofotón señala a tres ministros. La juez investiga a 37 antiguoscargos de la Junta de Andalucía por los más de 80 millones en créditos, avales y fondos concedidos en la etapa socialista. Pide las actas de la comisión en la que participaron Montero y Planaspara conceder el ruinoso préstamo a la empresa que fichó a Ribera".

EL CORREO: "El Gobierno vasco arremete contra los jueces por permitir la reapertura de bares"; "La vacuna AstraZeneca para trabajadores esenciales como ertzainas o docentes"; "Urkullu fulmina al miembro del LABI que se saltó el confinamiento para jugar a golf"; "Un bulevar junto a la ría para peatones y ciclistas uniráBilbao y Getxo en 2024".

LA RAZÓN: "Los ministros elevan la presión a Sánchez con Iglesias: "Es intolerable""; "El PP sospecha que cuatro ex altos cargos tienen cuentas en Suiza"; "La OMS concluye que la covid tuvoun origen animal"; "Alejandro Fernández, candidato del PP: "El PSC,hoy por hoy, no está en el bloque constitucional""; "Los platos rotos de la hostelería. El Ejecutivo es el único de la UE que no ha aprobado ayudas directas".