MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Un 78% de los votantes del PP apoyan gobernar con Vox"; "Dos periodistas españoles, asesinados en Burkina Faso"; "La tensiónUE-China amenaza el acuerdo de inversiones"; "Europa y EE UU acuden en ayuda de la India ante el descontrol de la pandemia"; "La vacunación llega ya a casi la mitad de los sexagenarios"; "La familia Pérez de Castro subastó otra obra a bajo precio. Un 'alonso cano' sin atribuir, por 12.000 euros".

EL MUNDO: "Ayuso consolida su mayoría al liderar el voto de centroderecha"; "Ejecutados a sangre fría cuando denunciaban la caza furtiva en África"; "El Gobierno aprueba el plan de ayudas sin dar pistas sobre las reformas clave"; "El TSJC obliga a la Generalitat a que vacune "sin excusas" a policías y guardias civiles"; "Bruselas pide al Poder Judicial que le informe del "impacto" de la reforma"; "El País Vasco, con las UCI llenas, teme el vacío legal si estado de alarma".

LA VANGUARDIA: "Alemania y Francia presentan juntas su plan de recuperación"; "La mascarilla dejará de ser obligatoria en EE.UU. para los vacunados"; "El Gobierno reclama que se aísle con un "cordónsanitario" a la ultraderecha"; "Entrevista a Ángel Gabilondo, candidato del PSOE: ""Madrid no debe ser identitaria"".

ABC: "Santiago Abascal, presidente de Vox: "Prefiero que Iglesias me llame fascista a que me aplauda". Tiene claro que la "violencia beneficia a la izquierda, por eso la perpetra", y que hay que "evitar el asalto comunista a la Comunidad de Madrid", pero lamenta la "equidistancia del PP"; "PP y Vox consolidan su mayoría pese a lacampaña de las amenazas. PSOE, UP y Más Madrid apenas rentabilizanlas cartas con las balas y la navaja; sólo logran un 42,3% de los votos. Gabilondo pierde diez escaños y Ayuso pasa de 30 a 62-63, conel 43,4% de los apoyos".

EL PERIÓDICO: "ERC y Junts desatascan un nuevo pacto de gobierno"; "La tragedia de dos reporteros de raza"; "El fútbol se la juega con el público joven"; "Los traficantes de marihuana recrudecen sus guerras en Catalunya"; "CaixaBank y BBVA mitigarán el ajuste con planes de recolocación"; "Salut califica de "ridícula" la orden judicial de vacunar a los guardias civiles"; "La mujer quemada viva en La Bisbal del Penedès, antes de morir: "Ha sido este hijo de puta"".

EL CORREO: "Asesinados en Burkina Faso. Un grupo armado mata al cámara baracaldés Roberto Fraile y al periodista navarro David Beriáin"; "Hacienda admite que ha confeccionado mal la declaración de la renta a 30.000 vizcaínos"; "Los hospitales se preparan para una crisis similar a la primera ola"; "Interceptan una carta con dos balas dirigida a Ayuso".

LA RAZÓN: "Ayuso inicia el cambio: une el voto antiSánchez"; "Luto en la prensa por David y Roberto"; "ERC y JxCat se reparten el poder del Govern en una cumbre en prisión"; "Rebelión en el hotel Palacecontra el ERE masivo".