MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Fiscalía avala los cierres localizados, pero cuestiona los toques de queda"; "Israel y Gaza se intercambian cohetes y bombardeos masivos"; "Andorra, ahora a por los ciberjugadores"; "La vacuna de Janssen se administrará también a menores de 60 años"; "Inglaterra pasa su primer día sin muertes por covid desde julio"; "El Estado debe devolver 500 millones a las eléctricas por cobro indebido".

EL MUNDO: "Sánchez se desentiende del caos y empuja a las autonomías a penalizar a la hostelería"; "La AIRef afea al presidente que no haya un plan fiscal para contener la deuda"; "Urkullu lanza en apenas 24 horas un plan para las cárceles vascas que beneficia a los presos de ETA"; "Seguridad Nacional alerta de la radicalización yihadista en la pandemia"; "Yolanda Díaz ficha a ex cargos de Errejón y de Colau para abrir Podemos"; "Bruselas pide explicaciones al Gobierno por el rescate de Plus Ultra"; "Guaidó se abre a la negociación con Maduro al invocar un pacto de salvación nacional".

LA VANGUARDIA: "La OCDE apoya la armonización fiscal de las autonomías"; "ERC retoma el contacto con Junts sin éxito y sigue el diálogo con los comunes"; "España tiene un déficit de 120.000 enfermeras"; "Casa Asia podría trasladarse al Palau de Pedralbes"; "El Supremo anula el Madrid Central de Carmena"; "El Barça se deja remontar y renuncia a la Liga (3-3)"; "Promoción Covid"; "El 10% de las citas para vacunar no se presentan"; "El grupo de 50 a 69 años se vacunará también con Janssen".

ABC: "Espaldas venezolanas en el río Grande. Miles de personas huyen de la miseria del régimen de Maduro e intentan cruzar a nado a Estados Unidos. Guaidó acepta negociar con el régimen chavista"; "España no detalla a Europa cómo saldremos de la crisis. El informe de la Autoridad Fiscal critica la falta de concreción del Plan de Estabilidad del Gobierno. Destaca que la vaguedad de las medidas de Economía contrastan con la claridad de las alemanas"; "Javier Cercas, José María Carrascal y Ricardo, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote".

EL CORREO: "La mayoría de las empresas vascas aparca los ajustes de plantilla ante el cambio de ciclo"; "Aprobada la vacuna monodosis de Janssen para menores de 60"; "Joseba Segura, Obispo de Bilbao: "Espero demostrar que no me muevo por sensibilidades políticas""; "Urkullu se abre a recuperar restricciones si el Supremo las avala en otras autonomías".

EL PERIÓDICO: "Las órdenes de alejamiento cercan a los multirreincidentes"; "Una ley pionera en la UE cambia el estatus laboral de los 'riders'"; "Junts se desdice y rechaza investir a Aragonès sin coalición de Govern"; "Nadia Calviño: "La competencia fiscal a la baja es de irresponsables""; "Cada uno a lo suyo en Palestina"; "Espiral de violencia".

LA RAZÓN: "Argumentario para indultar: 'La UE no entiende que haya políticos presos'"; "Sánchez rechaza el estado de alarma y sus socios presionan"; "Sanidad oculta todas las actas del Interterritorial desde 2020"; "Janssen para mayores de 50 y Pfizer para adolescentes de riesgo"; "Tragedia tras un tiroteo en un colegio ruso".