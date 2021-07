MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

ABC: "La presión de los secesionistas sobre Omella hace virar a la Conferencia Episcopal"; "China acapara materias primas, pone en jaque a la industria mundial y frena la recuperación".

LA RAZÓN: "Pablo Casado: 'La moción de censura a Sánchez se la harán los españoles en las urnas'"; "Moncloa sopesa modificar la ley sobre el referéndum para que Cataluña vote"; "ERC y PNV apoyarán los presupuestos a cambio de 24.000 millones".

EL PAÍS: "Residencias de ancianos: un sistema opaco con escaso control"; "Viaje al epicentro de la resistencia a Orban"; "Los destinos e veraneo se blindan contra la 'variante fiesta'"; "Yolanda Díaz: 'El Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente'"; "Cómo pagar las pensiones de la generación del 'baby boom'".

LA VANGUARDIA: "José Luis Escrivá: 'Todos los esfuerzos no pueden caer sobre los hijos de los 'baby boomers'"; "alerta por el riesgo de incendios a gran escala"; "El Govern estudia como facilitar el pago de las multas del Tribual de Cuentas"; "Isabel Celáa: 'No quiero jóvenes que crean que no valen para nada'"; Victoria Alsina: 'La política exterior catalana ha de ser más que el procés'".

EL MUNDO: "Para la mayoría de españoles los indultos son un error que fortalece a los separatistas"; "Barones del PP y del PSOE presionan a Sánchez para evitar nuevos agravios en la financiación"; "El Gobierno de coalición elude la foto conjunta en el Orgullo, lejos de la unidad del 1 de mayo".

EL CORREO: "Atrasar la jubilación anticipada tres meses evitará penalizaciones"; "Carlos Iturgáiz: 'Cataluña sacude el árbol y el PNV espera para recoger las nueces'"; "Sánchez elogia la valentía del PSOE con los indultos".