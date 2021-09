MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: """La casa está en la boca del lobo. Sacamos todo lo quepodemos""; "La economía española acelera, pero no alcanza el nivel precovid"; "María Luis Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional: "El estado de alarma era el idóneo para la pandemia""; "Alemania decide el domingo el rumbo de la Unión Europea"; "Biden asegura a China que no desea una nueva guerra fría"; "La 'caza' de haitianos avergüenza a EE UU. Washington investiga la agresividad de sus agentes contra migrantes en Texas".

EL MUNDO: "La lava cerca una de cada 20 viviendas de la zona afectada"; ""He sobrevivido a tres erupciones... ¡Eso es que he vivido mucho!""; "El Gobierno no resarcirá a los funcionarios por la pérdida de su poder adquisitivo"; "El juez imputa a Laya por el 'caso Ghali' y el PP señala a Sánchez"; "José M. Pingarrón, secretario de Universidades: "Lo razonable es que haya contenidos mínimos comunes en la Selectividad""; "La Justicia europea culpa de crimen de Estado a Rusia por el asesinato de Litvinenko".

LA VANGUARDIA: "Las tecnológicas catalanas piden el impulso intercontinental de El Prat"; "El Tribunal de Estrasburgo culpa a Rusia de la muerte de Litvinenko"; "Junts apoya un Pla de Govern queincluye la mesa de diálogo".

ABC: "Huir del asedio de lava. El volcán no da tregua a La Palma y obliga a miles de vecinos a dejar sus casas mientras la lengua de fuego avanza. "Nos une la desgracia", dicen entre lágrimas".

EL PERIÓDICO: "El Gobierno plantea alargar los ertes hasta final de enero"; "El techo de Barcelona"; "La lava engulle 190 viviendas y asfixia la economía de La Palma"; "El Ejecutivo aplaza la ley audiovisual para ganar apoyos"; "El plan de gobierno de Aragonès apuesta por invertir en sanidad".

EL CORREO: "La riada de fuego asedia un pueblo de 1.300 vecinos"; ""Te vas de casa sin saber si volverás""; "Una noche muy decepcionante"; "Mendia deja el liderazgo del PSE y Eneko Andueza se perfila como su relevo".