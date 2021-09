MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Puigdemont queda libre, pero deberá volver al juzgado sardo en octubre"; "Merkel sale en apoyo de su candidato en un reñido fin de campaña"; "El volcán de La Palma cobra fuerza y obliga a más evacuaciones"; "La escasez de gasolina causa alarma en el Reino Unido"; "Los talibanes retomarán las ejecuciones y amputaciones".

EL MUNDO: "Puigdemont utiliza un error del Gobierno para salir en libertad"; "El volcán entra en fase explosiva y obliga a nuevas evacuaciones"; "La empresa se rebela para no ser "rehén" de la guerra del Ejecutivo con las eléctricas"; "Marc Masip, psicólogo infantil: "Los padres no son conscientes del peligro que tienen los videojuegos"".

ABC: "El juez deja libre a Puigdemont y le cita a declarar el 4 de octubre. El prófugo se mofa tras salir de la prisión de Cerdeña: "España no pierde la oportunidad de hacer el ridículo". Sánchez no ve peligrar su alianza con ERC, y Casado le pide el compromiso de no indultar al 'expresident' catalán".

EL PERIÓDICO: "La justicia española libra en Italia otra batalla con Puigdemont"; "Macrobotellón en la plaza de Espanya y en Maria Cristina en la primera noche de la Mercè"; "Una nueva boca intensifica la erupción y obliga a más evacuaciones".

EL CORREO: "La jueza de Italia deja libre a Puigdemont y se aleja la posibilidad de su extradición"; "Las noches de botellón abren lapolémica entre las fuerzas policiales"; "El volcán entra en fase explosiva extrema y obliga a desalojar más municipios"; "El Athletic pretende olvidar en Mestalla su último traspié".

LA RAZÓN: "La entrega de Puigdemont se aleja por el laberinto judicial"; "El volcán entra en su fase más explosiva"; "Malestar en Podemos con el acto de Iglesias: "Es una vuelta encubierta""; "Alemania se enfrenta a las elecciones más ajustadas tras la era Merkel"; "China ilegaliza el uso de criptomoneda".