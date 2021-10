MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "La UE amenaza a Londres con duras represalias si rompe los pactos del Brexit"; "Franzen se sumerge en los turbulentos setenta", "Un diputado británico muere tras ser apuñalado en un acto político"; "Scholz acuerda con liberales y verdes subir un 25% el salario mínimo alemán"; "El Gobierno dice a Bruselas que el gastopúblico bajará en 2022"; "Madrid, la autonomía que recibe más inversión del Estado desde"; "ERC cubre parte de las fianzaspor el 'procés', lo que beneficia a Puigdemont"; "El congreso delPSOE exhibe unidad interna y el resurgir de la socialdemocracia".

EL MUNDO: "Calvo reprocha a Sánchez que ceda al feminismo de Podemos"; "Alerta en los colegios porque los niños imitan 'El juego del calamar'"; "Asesinado en Reino Unido un diputado conservador defensor del Brexit duro"; "El Gobierno presupuesta dos millones en becas para "democratizar" a los jueces"; "Los tribunales de Castilla-La Mancha tumban un "catastrazo" como el que prevé Hacienda".

LA VANGUARDIA: "Europa da más tiempo a los gobiernos antes de volver al control del gasto"; "ERC y Junts chocan por los avales alTribunal de Cuentas"; "Shock en el Reino Unido por el asesinatoa cuchilladas de un diputado conservador"; "Scholz despeja el camino hacia la cancillería con verdes y liberales".

ABC: "El Gobierno italiano se impone a los rebeldes antivacunas. Mantiene el pulso frente a casi cuatro millones de negacionistas, en el primer día de multas y pérdidas de sueldo por no mostrar el certificado Covid en el trabajo"; "Borrell sigue legitimando las elecciones de Maduro: "Nadie puede pretender que sean como en Suiza". El jefe de la diplomacia europea justifica el envío de observadores a los comicios organizados por el régimen chavista pese al informe en contra de los técnicos de la UE y el recelo de la oposición".

EL PERIÓDICO: "Que suene la música"; "Tres de cada diez euros de inversión pública no llegan a ejecutarse"; "Sánchez se afana en unir al PSOE ante el auge del PP en los sondeos"; "Una mafia esclavizó en Barcelona a un mendigo traído desde Rumania"; "SPD, verdes y liberales avanzan hacia el tripartito en Alemania".

EL CORREO: "Una recaudación histórica dejará 1.329 millones más en las haciendas vascas"; ""Me buscáis a mí. He disparado yo, pero no quería herir a nadie""; "Clausuran una residencia de Barakaldo por atar a los mayores sin permiso"; "Elizegi abre la puerta a 'bautizar'San Mamés"; "Vigilan con drones la vendimia en Álava".

LA RAZÓN: "El efecto Yolanda Díaz preocupa a los votantes del PSOE"; "El Planeta descubre la identidad de Carmen Mola"; "La construcción se une a la industria y se para por el precio delas materias primas"; "Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha: "Casado puede ser un claro desafío y alternativa al Gobierno"".