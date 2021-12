MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Seis autonomías están ya en nivel alto de alerta por covid"; "Los jueces exigen proteger a la familia que reclamó clasesen castellano"; "Los diarios de Chirbes, el mejor libro del año"; "55 migrantes mueren hacinados en un camión en México"; "El Santander debe pagar 68 millones a Orcel, el directivo que no llegó a fichar".

EL MUNDO: "El juez rechaza excarcelar a Juana Rivas por ser un "peligro para sus hijos""; "El Santander tendrá que indemnizar con 68 millones a Orcel por su fichaje frustrado"; "Tebas logra la luz verde al millonario pacto con CVC en plena guerra con Madrid y Barça"; "Juan Carlos I alega ante la justicia inglesa que "representa al Estado""; ""Canet es el eslabón de una cadena de linchamiento"".

LA VANGUARDIA: "VW descarta Catalunya para fabricar baterías peroinstalará su centro de diseño"; "La justicia abre la puerta a extraditar a Assange"; "Scholz asumirá un papel de liderazgo en la UE".

ABC: "El español celebra su fuerza y unión en el mundo. El Rey elogia en el 70 aniversario de la Asociación que reúne a las 23 Academias de la Lengua "el valor que más nos identifica y hace grandes a nuestras naciones""; ""¿Quién se atreverá ahora a pedir más castellano después de lo del colegio de Canet?". Sus hijos sufrieron amenazas, ataques de ansiedad y ellos aislamiento social, el boicot a sus negocios o tener que cambiar de ciudad. Hablan los otros padres que batallan por el 25%".

EL PERIÓDICO: "Pau Riba: "Piendo vivir 100 años""; ""No nos gustan las amenazas, no somos anticastellano""; "La rebaja fiscal de Catalunya no frena el 'dumping' fiscal de Madrid"; "PSC, ERC y Junts se conjuran para renovar la CCMA ante de fin de año"; "Se dispara la demanda de test de antígenos para Navidad".

EL CORREO: "Bizkaia se recupera, Navarra se ahoga"; "La vacuna infantil llega con récord de aulas cerradas"; "El Tribunal Superiorfrena la entrada de aspirantes 'no aptos' en Arkaute"; "La Justicia pide al Govern que proteja a la familia que pide castellano en clase"; "Iberdrola culpa al juez del 'caso Villarejo' del daño a la compañía".

LA RAZÓN: "La UE estudiará el caso del niño acosado por los independentistas"; "Europa se enfrenta a Ómicron con restriccionesy España no hace nada"; ""El español es un idioma que hace grande a todas nuestras naciones". El Rey presidió el 70 aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua".