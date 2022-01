MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La medida clave para limitar el alquiler estará en manos de las autonomías"; "Australia saca de la pista a Novak Djokovic"; "Solo el 15% de los asalariados tiene contratos vinculados con el IPC"; "EEUU y la UE temen que Putin precipite el fin de la vía diplomática"; "El Real Madrid se corona en Riad con la Supercopa de España".

EL MUNDO: "Moreno roza la mayoría absoluta pero necesita la abstención de Vox"; "Zapatero se ha portado como un 'lobista' de la dictadura"; "El supremo debatirá el 15 de febrero los nombramientos de Delgado"; "Iberdrola, ante el juez: 'Hay una operación que nos quiere desestabilizar'"; "La sexta ola empieza a perder fuerza en España"; "La peor derrota de Djokovic".

ABC: "El Gobierno aprovecha una ley franquista para no dar informes"; "Djokovic, derrotado y expulsado de Australia".

EL PERIÓDICO: "La clase media se debilita por la falta de relevo de los 'millenials'"; "Europa celebra la búsqueda de la pastilla universal contra el covid"; "El soberanismo asume que no podrá pactar un plan B a la mesa de diálogo".

LA VANGUARDIA: "Madrid concentra el grueso de la migración interior en España"; "Casado se reafirma en el no a la reforma laboral con el aval de Rajoy"; "No, el 'influencer' al que sigues no es tu amigo".

EL CORREO: "Más de 3.000 bajas diarias por covid ponen contra las cuerdas a las empresas vascas"; "El transporte público acelera para volver este año al nivel prepandemia"; "Otra final sin gloria".

LA RAZÓN: "El congreso de Casado será en julio y centrado en la ideología"; "Moncloa está preocupada por el desgaste de Sánchez el 13-F"; "Los autónomos tendrán que destinar seis meses de trabajo a pagar impuesto"; "España pincha en la tercera dosis y solo ha inmunizado a un 13,3%".