MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "EE UU y Rusia apuran el diálogo para evitar el conflicto"; "El Gobierno trató en diciembre la misión española en la OTAN"; "Putin fabrica un relato plagado de mentiras sobre la crisis"; "Las UCI bajan en ocupación y sortean el temido colapso"; "Residencia libre de covid tras vivir un infierno"; "Davos augura una recuperación de la economía repleta de obstáculos".

EL MUNDO: "EEUU evita 'in extremis' el choque pero Putin mantiene su amenaza"; "Ultimátum al Govern: 10 días para implantar el 25% de castellano"; "Sanidad dejó sin ejecutar el 51% de su presupuesto el año pasado"; "Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Cada partido tendrá que responder del 'hachazo' a las cuotas de autónomos"; "España se alía con Dinamarca y Austria contra la consideración como verde del gas y la nuclear"; "Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación: "La escuela no debe ser una cancha para el adoctrinamiento"".

LA VANGUARDIA: "EE.UU. y Rusia se dan una tregua para encauzar el conflicto de Ucrania"; "Exteriores avisa a UP de que es Sánchez quienfija la política exterior"; "El Govern tiene dos meses para aplicar el 25% de clases en castellano"; "Solo Aran y Alt Pirineu votarán sobre los JJ.OO. de invierno".

ABC: "Rusia exige a EE.UU. que acepte por escrito sus demandas sobre Ucrania. Moscú desprecia a Europa como interlocutor y el ministro Albares tiene que recordarle a Podemos que la política exterior "la marca el presidente""; "Yolanda Díaz esquiva la campaña de Castilla y León para evitar su desgaste. La vicepresidenta se desvincula del proyecto de UP en la región para que el posiblefracaso el 13-F no dañe su proyección nacional como recambio de Sánchez".

EL PERIÓDICO: "Catalunya planta cara al cemento salvaje en sus costas"; "EEUU y Rusia pactan seguir el diálogo sobre Ucrania"; "El TSJC da dos meses de plazo a la Generalitat para aplicar el 25% de castellano"; "Cuarentenas y recuento de casos de covid dejarán de hacerse en abril"; "El Parlament desoye a la Junta Electoral y cierra filas en torno al escaño de Juvillà".

LA RAZÓN: "Estados Unidos y Rusia exprimen el diálogo para evitar la guerra"; "Podemos no respaldará a Sánchez si decide entrar en el conflicto"; "Casado apoya a los sectores que descuida el Gobierno"; "La cuarta dosis muestra su efecto beneficioso al multiplicar los anticuerpos".