EL PAÍS: "EE UU y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia"; "La prensa está en la diana en México"; "El FMI avisa de un freno en la recuperación y de la inflación persistente"; "Bruselas da un segundo revés a la denuncia del PP por los fondos"; "Los infectados de covid deben esperar cinco meses para la tercera dosis"; "Los maristas investigan casos de abuso sexual por 107 religiosos en 31 colegios".

EL MUNDO: "Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula ocho meses sin hacerlo"; "Pedro Crespo, fiscal jefe del Constitucional: "Los nombramientos no pueden desatender el mérito y la capacidad""; "El Gobierno se planta y no tocará la reforma laboral"; "El FMI dice que la inflación no será pasajera y desploma la previsión de crecimiento"; "Scotland Yard investigará las fiestas de Boris Johnson en Downing Street".

LA VANGUARDIA: "Francia y Alemania buscan una desescalada dialogando con Putin"; "Catalunya liquida las restricciones menos elpase covid y las discos"; "Un 'dream team' del banquillo arropa a Unzué contra la ELA"; "Colau rechaza un plebiscito electoral sobre ella en el 2023"; "Acoso al alcalde de Mollet por oponerse a una mezquita"; "'La dama de picas' abre el año operístico del Liceu".

ABC: "Macron y Scholz exhiben la unidad que no logra Sánchez con sus ministros. El presidente francés lidera una iniciativa diplomática de la UE para lograr la desescalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania"; "El ministro de Exteriores, en el Congreso: "La posición de Rusia es inaceptable, actuaremos con firmeza".

EL PERIÓDICO: "El fin de las restricciones deja fuera al ocio nocturno"; "Albares afirma que España actuará "con firmeza" en la crisis ucraniana"; "Pilar Llop, ministra de Justicia: "Los indultos han tenido un efecto positivo en la convivencia en Catalunya""; "Las maniobras judiciales contra los indultos del 'procés'"; "El FMI confirma que España crecerá menos pero será líder"; "El síndrome KGB, una rara enfermedad con 100 españoles diagnosticados".

EL CORREO: "Sanitas entra por sorpresa en la pugna con Adeslas para comprar el Igualatorio"; "Los contagiados recibirán la dosis de refuerzo a los 5 meses"; "Osakidetza abre la OPE para médicos y pediatras"; "Vuelve el deporte escolar este fin de semana"; "Rusia mantiene a EE UU el pulso militar con maniobras ante Ucrania y en Crimea".

LA RAZÓN: "Albares reclama unidad política de los grupos ante la crisis ucraniana"; "Rusia saca músculo militar en Crimea"; "Sánchez pone en jaque lo que queda de legislatura por la reforma laboral"; "El Gobierno ha trasladado ya a 97 etarras al País Vasco; ayer, cuatro con delitos de sangre"; "La pensión media de jubilación supera por primera vez los 1.200 euros"; "España alcanza el pico de pacientes hospitalizados por covid en esta ola del virus".