MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Casero (PP): "La que he liado, estoy destrozado""; "Un estudio cuestiona la popular hipótesis, defendida por otros investigadores. ¿Comer carne nos hizo humanos?"; "Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a presidente de Castilla y León: "A mí laslíneas rojas o los vetos no me gustan""; "La mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores el próximo jueves"; "64 ancianos de una residencia murieron víctimas del caos, según la Fiscalía"; "Hans Zollner, experto en abusos del Vaticano: "Si la Iglesia no cumple con su deber con los abusos, lo harán otros"".

EL MUNDO: "Casado llevará a Batet al TC por el 'pucherazo' a la soberanía nacional"; "Gustavo Petro, candidato a la presiencia de Colombia: "No voy a quemar iglesias ni tampoco expropiar bancos. Son 'fake news'"; "Interior teme que la firmeza de la Audiencia frustre los beneficios a los presos de ETA".

ABC: "El Reglamento no avala la excusa de Batet para impedir aun diputado corregir su voto. La presidenta del Congreso se agarra a que el error de Casero fue humano y no técnico, después de que los miembros de la Mesa desmintieran que los hubiera convocado antes de rechazar la petición"; "Putin y Xi Jinping exhiben su fuerza y complicidad ante Occidente. El mandatario ruso ofrece a China respaldo para la anexión de Taiwán y logra de su homólogo una compra millonaria de gas en plena crisis".

LA VANGUARDIA: "China y Rusia se alían para hacer frente al poder de EE.UU."; "Los jueces dirimirán la reforma laboral mientras PP y PSOE se acusan de pucherazo y 'tamayazo'"; "El Govern impulsará macroplantas solares y eólicas antes del 2030"; "Primaria y ESO darán más lectura y menos tecnología"; "La mascarilla dejará de serobligatoria en la calle desde el jueves".

EL PERIÓDICO: "La temperatura de Barcelona sube 1,8 grados en un siglo"; "Pasión invernal en Pekín"; "La reforma laboral deja como secuela más tensión entre PSOE y PP"; "Trapero acepta ser 'examinador de las grandes operaciones de los Mossos"; "La sexta ola cae y la mascarilla dejará de ser obligatoria en la calle el jueves"; "La Generalitat prevé ocupar el 2,5% del suelo con energía solar y eólica".

EL CORREO: "Pekín arranca en frío"; "Tapia asegura que el traslado de la cúpula de Gamesa a Madrid "genera desconfianza""; "Athletic-Valencia a ida y vuelta, último escollo para la final"; "Casado considera un "pucherazo" la votación y el PSOE le acusa de comprar a los diputados de UPN".

LA RAZÓN: "Batet: "El sistema de televoto está cogido con pinzas""; ""Operación Jaula" de Moncloa a los obispos por los abusos"; "Putin y Xi se unen contra la ampliación de la OTAN y quieren controlar Ucrania y Taiwán"; "El Gobierno acepta que las mascarillas en exteriores desaparezcan el próximo jueves".