MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Putin dispara a objetivos civiles"; "Ayuso revienta el llamamiento a la unidad del PP al pedir expulsiones"; "Tres frentesde la guerra económica"; "Las claves de la agitación de la amenaza nuclear por el Kremlin".

EL MUNDO: "Putin machaca Kiev para arrodillar a Zelenski"; "Feijóo arropa a Díaz Ayuso después de su duro ataque contra Casado"; "Mañueco baraja ofrecer a Vox que presida las Cortes sin entrar en el Gobierno"; "Educación suprime las notas y aprueba las matemáticas sociafectivas"; "Sanidad anula las cuarentenas de los contactos estrechos a partir del sábado".

LA VANGUARDIA: "Rusia refuerza su feroz ofensiva para ocupar Kíev"; "La guerra pone en cuestión el alza de tipos del BCE y la Fed"; "Hoteles, ocio y restaurantes de Barcelona reviven con el Mobile"; "El PP despide a Casado mientras Ayuso exige expulsiones".

ABC: "El adiós a Casado no aplaca a Ayuso. Pide la expulsión de quienes ordenaron espiarla ante 400 cargos electos del PP, que respaldan a Feijóo y ovacionan el discurso de despedida del presidente saliente: "Siento la reacción que he tenido que sufrir, que no merezco""; "Rusia advierte a los civiles que abandonen KievIntensifica los bombardeos sobre la capital y estrecha el cercoa las principales ciudades. Zelenski reclama al Parlamento Europeo que demuestre que "no abandonará a Ucrania"".

EL PERIÓDICO: "Putin redobla el ataque"; "Ayuso frustra la despedida de Casado pidiendo expulsiones"; "Los expertos de Salut, a favor de retirar las mascarillas en interiores"; "BCN podrá cobrar peaje a los vehículos que entren al centro".

EL CORREO: "Rusia bombardea con dureza Kiev"; "Ayuso dinamita la llamada a la unidad en el adiós de Casado y exige expulsiones"; "Los alumnos vascos obtienen los peores resultados en una década".

LA RAZÓN: "Feijóo exhibe fuerza en el PP y desactiva listas alternativas. Deja el congreso de su elección como presidentenacional en manos del aparato histórico de Génova"; "Putin lanza un asalto definitivo para vencer la resistencia de Kiev"; "Los sindicatos reclaman una subida salarial del 5%"; "Fin de la cuarentena para los no vacunados".