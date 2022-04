MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "Las empresas, indecisas ante el fin del uso de la mascarilla"; "Los cuatro últimos presidentes catalanes, espiados con Pegasus"; "La Fiscalía pide para Luis Medina una fianza de casi 900.000 euros"; "El despegue del turismo extranjero acerca al sector al nivel previo a la covid"; "La batalla de Donbás ha comenzado"; "El Barça cae ante el Cádiz y pone la Liga en bandeja al Madrid".

EL MUNDO: "La UE costea la guerra que Putin librará contra ella; es un suicidio: Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania"; "Luis Medina carga contra el Ayuntamiento de Madrid: 'No reclamó nunca nada'"; "Zelenski anuncia el inicio de la ofensiva rusa del Este: "La batalla por el Donbás ya ha comenzado"; "Bruselas exige al Gobierno que eleve el tope del precio del gas y que no haya coste de frontera"; "Los expertos se dividen ante el fin de la mascarilla en interiores"; "Sánchez enfurece a los funcionarios: "Imponer salarios no es democrático"; "Feijóo agita al PSOE al proponer que gobierno quien más votos tenga".

ABC: "El Consejo de Estado censura la ley de Seguridad Nacional"; "Sánchez admite por fin que España crecerá menos de lo que el Gobierno había previsto".

LA VANGUARDIA: "El espionaje al 'procés' se extendió por cinco países de Europa"; "Sánchez admite que la economía crecerá menos de los previsto"; "Supercopa: la extraña alianza entre Piqué y Rubiales"; "Rusia comienza "la gran batalla" por el Donbass".

LA RAZÓN: "Rusia golpea Leópolis y empieza la gran ofensiva en el Este"; "Feijóo remitirá un plan a Sánchez de gran coalición en la sombra"; "Moreno deshoja la margarita electoral entre el 19 o 26 de junio"; "El alto precio del gas duplica la electricidad producida con carbón"; "Sánchez ignora a Podemos y gobernará en coalición "con lo que representa Yolanda Díaz"; "Las víctimas de ETA avisan: 'Al final veremos a Otegi de Lehendakari'"; "España se despide de la mascarilla obligatoria en espacios cerrados".

EL CORREO: "Una comisión de 24 millones para Piqué"; "Rubiales pactó esa cantidad con el futbolista y empresario por mediar para que Arabia Saudí acogiera la Supercopa"; "El Gobierno vasco vigilará a 100 empresas con alto riesgo de siniestralidad laboral"; "Sanidad acaba 700 días después con las mascarillas en interiores"; "Sánchez asume que habrá un menor crecimiento del PIB".