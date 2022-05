MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

EL PAÍS: "Sánchez cambiará la ley del CNI para reforzar los controles"; "La matanza de escolares en Texas evidencia la impotencia política ante el 'lobby' de las armas"; "Las grandes gasistas de laUE esquivan las sanciones a Rusia"; "Autonomías del PP y del PSOEfrustran el plan de Belarra para las residencias"; "El teletransportecuántico en red ya está aquí".

EL MUNDO: "Compró dos rifles al cumplir 18 y masacró a los niños 30 minutos"; "Ayuso ofrece organizar el tributo a los policías que vencieron a ETA"; "Interior probó Pegasus antes de la consulta separatista de 2014"; "El PSC aboca a las familias a continuar reclamando el 25% en los tribunales"; "El Gobierno indulta a María Sevilla y le devuelve la patria potestad de su hijo".

LA VANGUARDIA: "Entrevista a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: "La guerra en Ucrania puede durar, debemos estar preparados""; "Grito de alarma del cine independiente contra lanueva ley del Audiovisual".

ABC: "Los socios de Sánchez exigen las lenguas cooficiales en el Congreso. Podemos y los aliados parlamentarios del PSOE impulsan una reforma del Reglamento de la Cámara que los socialistas rechazaron en septiembre"; "Una matanza anunciada en las redes sociales. El asesinato de 19 niños y dos profesoras en un colegio de Texasreabre el debate sobre la tenencia de armas en EE.UU. "No me digan que no podemos actuar", se lamentó Biden".

EL PERIÓDICO: "Texas resucita el debate sobre el control de las armas"; "Vox, Cs y PP se alían para retrasar la ley del catalán"; "España ya tenía en 2019 dos millones de vacunas contra la viruela"; "El COE busca apoyo en Aragón para los JJOO pese al rechazo de Lambán".

EL CORREO: "Toda la clase asesinada. Tenían entre 8 y 11 años. El autor de la masacre se atrincheró en un aula y ejecutó a sangre fría a 19 niños y a dos profesoras antes de ser abatido por la Policía"; "Osakidetza confirma dos casos de viruela del mono"; "La Diputación dice ahora que demolerá el viaducto de Rekalde en 2032"; "Una joven de 17 años muere arrollada en un paso a nivel en Zalla"; "'Urdaneta', el primer satélite vasco, ya está en el espacio".

LA RAZÓN: "El desbloqueo del CGPJ pasa por un pacto en el Constitucional"; "El tirador de Texas ejecutó a los 19 niños abocajarro: "Vais a morir""; "El Feijóo senador avisa: "Somos laantítesis del sanchismo""; "Primer paso del PSOE para despenalizarlas injurias al Rey"; ""Amenaza" de Trabajo a 83.000 empresarios conmultas de 10.000 euros".