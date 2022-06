MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Elecciones Andalucía. Cuenta atrás contra la abstención. Los sondeos apuntan a un 40% de electores cuyo voto no está garantizado"; "Juan Espadas, candidato del PSOE: "El voto oculto dará la vuelta a las encuestas""; "Juan Manuel Moreno, candidato del PP: "No me veo con Olona de vicepresidenta""; "El turismo acaricia un verano de récord"; "Bruselas ve la mano de Rusia tras las últimas presiones de Argelia a España"; "Yolanda Díaz: "Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España""; "Las bandas juveniles por dentro: "Te enseñan a apuñalar sin miedo a las consecuencias"".

EL MUNDO: "Panel El Mundo-Sigma Dos sobre intención de voto en Andalucía (I). Los partidos de centro derecha suman el 56% de los votos el 19-J"; "Sectores de la izquierda animan a Yolanda Díaz a que rompa ya con Pablo Iglesias"; "Feijóo critica "el destrozo" de Sánchez en Argelia: "Ha tenido que venir la UE""; "La guerra en el Donbás retrocede un siglo y vuelve a las batallas de trincheras".

LA VANGUARDIA: "Entrevista a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética: "Las eléctricas dispararían las tarifas si no lo impidiéramos""; "Juanma Moreno, candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía: "Si gobierno solo, temblarán los cimientos del PSOE""; "La ola de calor enfila el termómetro".

ABC: "Barómetro de GAD 3 en Andalucía para ABC. Dos tercios de los andaluces creen que Sánchez perjudica al PSOE. La mitad de los votantes socialistas aseguran que los resultados de las elecciones del 19-J tendrán efecto en la política nacional"; "El candidato del PP a la Presidencia, Juanma Moreno: "Es evidente que Sánchez no ha tratado bien a Andalucía""; "El juez que entrega permisos a etarras sin que pidan perdón".

EL PERIÓDICO: "Estos son los empresarios del futuro en Cataluña"; "500.000 visitantes. El Primavera Sound renueva su unión con BCN hasta al menos 2027"; "Juanma Moreno, candidato del PP en Andalucía: "El mantra antiPP del PSOE ha saltado por los aires"".

EL CORREO: "La catedral de Fito. Empapado del mejor rock, un San Mamés tan abarrotado como emocionado coronó a su ídolo"; "Euskadi concentra casi la mitad de las huelgas de España"; "La falta de médicos expone a 100.000 vizcaínos a perder la consulta en su municipio"; "Bizkaia reforzará la vigilancia en fiestas por las agresiones sexuales"; "La 'guerra juvenil' cuestiona el poder en la izquierda abertzale".

LA RAZÓN: "Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos: "Nuestra relación con Feijóo va a ser de confianza y lealtad". Asegura que "cada voto a Cs sirve para reeditar el Gobierno de Andalucía" y que los escaños que logren los aprovecharán mejor".