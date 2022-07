MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Gobierno aplaza la reforma fiscal completa ante las dudas con la economía"; "La OTAN firma la entrada rápida de Suecia y Finlandia"; "El Gabinete de Boris Johnson estalla con la dimisión de dos ministros"; "PSOE y Podemos se citan para dirimir su grave choque por el gasto militar"; "Casada a los ocho años: "Al menos comeré dos veces al día"; "Madrid, paraíso de la educación privada".

EL MUNDO: "Moncloa teme que Díaz abra en el Gobierno una crisis profunda"; "Las víctimas plantan a Sánchez en el homenaje a Miguel Ángel Blanco"; "Marimar Blanco obliga a rectificar al alcalde de Ermua y podrá hablar en el acto de su hermano"; "Johnson, en situación límite tras la dimisión de dos pesos pesados de su Gobierno"; "Las entrañas del nuevo Bernabéu".

LA VANGUARDIA: "Sánchez y Díaz se enfrentan por el gasto en defensa"; "Los mercados reaccionan con caídas a los síntomas de recesión económica"; "Alexia se rompe y dice adiós a la Eurocopa"; "Juan Luis Guerra: "Mis canciones siguen alegrando el alma"; "Las armas que Ucrania reclama y no recibirá"; "Johnson se tambalea trasla dimisión de los ministros de Sanidad y Economía".

ABC: "Felipe González: No me suena bien"; "El alcalde socialista de Ermua rectifica tras vetar a la hermana de Miguel Ángel Blanco"

LA RAZÓN: "Malestar entre socios en Moncloa: No podemos continuar así"; "Feijóo se ofrece al PSOE para unos PGE de emergencia por la crisis que viene"; "El Consejo de Estado pide recuperar el informe médico en la ley Trans"; "Felipe González censura el pacto de Sánchez con Bildu: La ley de memoria no me suena bien"; "Boris Johnson, noqueado tras la salida de dos ministros clave por su falta de honestidad"; "La crisis y la inflación sepultan el triunfalismo económico de Calviño".

EL CORREO: "El alcalde de Ermua rectifica para dar voz a la hermana de Blanco en su homenaje"; "Iñaki Williams jugará con Ghana"; "El temor a una recesión hunde las bolsas, el euro y el petróleo"; "Más de 3.700 sanitarios vascos interinos serán fijos con la nueva reforma legal"; "Fractura en el Gobierno al rebelarse Podemos contra la subida del gasto militar".