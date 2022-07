MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Moscú y Kiev acuerdan el desbloqueo del cereal ucranio. Erdogan afirma que el entendimiento allana el camino a un proceso de paz"; "La nueva fiebre por el ajedrez inspira novelas, ensayos, series y películas"; "La destitución por Belarra del líder del PCEeleva la tensión en la izquierda"; "Enrique Santiago, secretario general del PCE: "Ha habido momentos complejos, pero no esperaba mi cese""; "Calviño advierte a la banca que no cargue a los clientes el nuevo impuesto"; "Trump "decidió no actuar" durante el asalto al Capitolio, según el Congreso".

EL MUNDO: ""Veo improcedente la instrucción que me da la Fiscalía General""; "La denuncia de LaLiga acusa al PSG de "falsear sus cuentas" para renovar a Kylian Mbappé"; "Ucrania pacta con Rusia un corredor seguro en el Mar Negro para el cereal"; "Podemos reaviva la purga contra IU y el PCE y cesa a Enrique Santiago, valedor de Díaz"; "El jurado declara culpable a Jorge Palma de matar a Marta Calvo y a otras dos mujeres".

LA VANGUARDIA: "Rusia y Ucrania firman la paz deltrigo y alejan lacrisis alimentaria mundial"; "Giorgia Meloni, la ultra que puede liderar Italia"; "Consumo plantea vetar la publicidad de comida insana de 6 a 22 h".

ABC: "El gobernador se enfrenta a Calviño por el impuesto a la banca. Hernández de Cos advierte de que puede dañar la solvencia de las entidades y su capacidad de dar crédito, pero la vicepresidenta responde que no hay marcha atrás y lo llevará al Congreso la próxima semana"; "Las víctimas creen que el giro de la Fiscalía para no acusar a los jefes de ETA es político. El Ministerio Público cambió su criterio en el caso Miguel Ángel Blanco tras la designación del nuevo fiscal general".

EL PERIÓDICO: "'Benviguda a casa'"; "Calviño oculta a la banca los detalles del nuevo impuesto"; "El Govern tantea a los 'comuns' para las cuenta sin olvidar al PSC"; "Barcelona prohíbe fumar en sus playas salvo en los chiringuitos".

EL CORREO: "Euskadi duplica los sanitarios extranjeros en cinco años por la falta de personal"; "Iñigo Martínez dice 'sí' al Barça yel Athletic se vuelca en retenerle"; "La economía vasca registrala menor tasa de paro desde 2009 pese a la guerra"; "Ucrania y Rusiapactan desbloquear la exportación de cereales".

LA RAZÓN: "Sánchez pone en marcha su "Manual de Resistencia""; "Acuerdo para liberar el trigo ucraniano"; "La Reina, con el semanario A TU SALUD de LA RAZÓN"; "Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha: "Los españoles de a pie pagarán el impuesto a la banca y a las energéticas"; "Larga vida al gas: España consume másque nunca".