MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "China suspende relaciones con EE UU en asuntos clave"; "El Gobierno promete flexibilidad para el ahorro energético"; "La venta de pisos registra el mejor semestre en 15 años"; "Los mitos y ritos que alimentan el fuego".

EL MUNDO: "China cerca Taiwan y congela sus relaciones clave con EEUU"; "El Gobierno recula tras las críticas y negociará con las CCAA"; "La Casa Real consultara con expertos la jura de Leonor "cuando toque""; "El paseo de 'el Matamendigos' con una cabeza en la bolsa".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno admite que costará aplicar su plan en bares y restaurantes"; "China rompe lazos con EE.UU. y exhibe su fuerza sobre Taiwán"; "Israel mata a un líder de la Yihad Islámica en una ofensiva en Gaza"; "La Síndica abre una investigación por la gincana 'porno' de Vilassar".

ABC: "El Gobierno promoverá ahora que invertir en Defensa es progresista"; "Ribera enfría su decreto energético por la legislación laboral".

EL PERIÓDICO: ""Cuidamos las una de las otras""; "China castiga a EEUU"; "El teatro afronta el otoño con optimismo al calor del éxito del Grec"; "Restaurantes y comercios podrán poner ahora el aire a 25 grados".

EL CORREO: "Euskadi será la primera comunidad que perseguirá como delito de odio los pinchazos"; "Victoria con estilo"; "Radicales acosan de nuevo al hijo de Iturgaiz en las txosnas de Romo"; "Los contagios de viruela del mono se disparan en el País Vasco la última semana".

LA RAZÓN: "Sánchez afrontará un otoño caliente con más de 50 leyes en lista de espera"; "China suspende los contactos a nivel militar y judicial con EE UU"; "Putin exhibe su sintonía y amistad con Erdogan en una cumbre en Sochi"; "Junts ignora a ERC y no relevará a Borràs para no "blanquear" su destitución"; "Acoso abertzale al hijo de Iturgaiz: "Hijo de puta no debes estar aquí"".