MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La vuelta al cole se complica: nueva ley y precios al alza"; "Francia y Argelia cierran su crisis tras la visita de Macron"; "Una tormenta perfecta amenaza la estabilidad del Reino Unido"; "Medio millón de personas están pluriempleadas en España".

EL MUNDO: "Feijóo busca 'miles de votos de izquierdas' para echar a Sánchez"; "Jueves piden que condenados por corrupción devuelvan el dinero antes de ser indultados"; "Argelia firma una alianza con Francia mientras mantiene el bloqueo a España"; "Francisco marca el rumbo de la Iglesia con el nombramiento de 20 cardenales"; "Muere Manolo Sanlúcar, gran maestro andaluz de la guitarra flamenca".

ABC: "Feijóo reta a Sánchez a debatir con él en el Senado sobre la crisis en España"; "Muere Manolo Sanlúcar, maestro de la guitarra flamenca"; "Cataluña cumple diez años del 'procés' en medio de la división y la inestabilidad de los separatistas"; "Biden se convierte en un lastre para la campaña democrática a las legislativas"; "Los hogares se anticipan a la recesión: cambian de hábitos de compra y reducen sus gastos".

LA VANGUARDIA: "La crisis energética dispara la factura de gas de millones de hogares"; "Sánchez lanza la campaña más larga para frenar a Feijóo"; "El Papa 'ensaya' el cónclave para elegir su sucesor".

LA RAZÓN: Entrevista al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras: "Cada voto que no va al PP ex oxígeno para Pedro Sánchez"; "Podemos y PSOE asumen la caída: 'No hay Gobierno que resista esta crisis'"; "Feijóo quiere un cara a cara 'sereno' con Sánchez en el Senado"; "Sequía: el 16% del agua de España se pierde por fugas, averías y roturas en la red"; "Limpiar 50 habitaciones en 5 horas: la sobrecarga de trabajo de las camareras de piso".

EL CORREO: "El líder del PSE ve 'lógico' repetir la coalición con el PNV tras las municipales"; "El Athletic presenta hoy a Ander Herrera"; "La inflación empuja a Europa a la recesión"; "Último día de la Aste Nagusia. Nueve días multitudinarios"; El director general de Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte: "Hay que trabajar sin pausa para el Guggenheim de Urdaibai".