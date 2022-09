MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Lesmes, ante la maniobra para bloquear el Constitucional: Me opongo a que el CGPJ se declare en rebeldía"; "Rusia dice que dejará cerrado el grifo del gas hasta el fin de las sanciones"; "Macron descarta el gasoducto a través de los Pirineos por considerarlo inútil"; "España se convierte en el primer país importador del gas ruso por barco"; "Boric trata de impulsar otraConstitución para Chile tras el no en el referéndum"; "Las empleadasde hogar tendrán derecho a cobrar el paro"; "Liz Truss llega con un giro neoconservador".

EL MUNDO: "Lesmes avisa a los vocales que impedirá "boicots" en el pleno del CGPJ"; "Boric negocia con la derecha una nueva Constitución moderada para Chile"; "Díaz abre otro frente al pedir a Sánchez que intervenga los precios del supermercado"; "Macron dice no al Midcat: las conexiones actuales están infrautilizadas"; "Liz Truss: tras la estela de Margaret Thatcher"; "Las familias piden que se adelante el inicio escolar: los colegios deberían abrir el 1 de septiembre"; "La UE denuncia múltiples fallos en la tutela de las menores de Baleares".

ABC: "El alza de la energía y la falta de materias primas provocancierres y parones en la industria"; "Una discípula de Thatcher paracalmar el partido y al Reino Unido"

LA RAZÓN: "CGPJ: los conservadores se inclinan por votar en blanco"; "Sanidad creará registros de personas con riesgo de suicidio"; "Sánchez asume la tesis de Díaz: contacto con la calle e impulso del SMI"; "Chile castiga a Boric con un contundente no a su Constitución"; "Rusia no enviará más gas mientras no se levanten lassanciones de Occidente"; "Liz Truss sucede a Johnson con la arduatarea de rescatar la economía británica".

LA VANGUARDIA: "Catalunya paga el 45%del impuesto de patrimonioque se recauda en España"; "Sánchez y Feijóo afrontan su primer dueloparlamentario"; "Truss sucede a Johnson al frente del partido 'tory' y del Gobierno"; "Macron descarta construir el Midcat".